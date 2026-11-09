Ο προπονητής της Κροατίας, Σλάβεν Μπίλιτς, επιβεβαίωσε ο μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ, Λόβρο Μάγερ, θα βρίσκεται στην αποστολή για το ματς με την Αγγλία.

Με τον Λόβρο Μάγερ στην αποστολή προετοιμάζεται η Κροατία για την επικείμενη αναμέτρηση απέναντι στην Αγγλία για το Nations League. Η Χρβάτσκα αντιμετωπίζει τα Τρία Λιοντάρια στο «Wembley» στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της διοργάνωσης και η αποστολή για την επικείμενη αναμέτρηση θα έχει και εκπρόσωπο από τη Super League.

Το παραπάνω επιβεβαίωσε στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής της Κροατίας, Σλάβεν Μπίλιτς, ο οποίος τόνισε πως ο μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ, Λόβρο Μάγερ, θα βρεθεί εκτάκτως στην αποστολή ώστε να αντικαταστήσει τον τραυματία Σούσιτς. «Είναι σχεδόν δεδομένο πως δεν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί στο πρώτο ματς με την Αγγλία, οπότε για αυτό τον λόγο καλέσαμε τον Λόβρο Μάγιερ» τόνισε χαρακτηριστικά ο Μπίλιτς στη συνέντευξη Τύπου.

Παράλληλα, μίλησε και για την κατάσταση του Γιάκιτς, ο οποίος υπέστη κάκωση στο γόνατο κόντρα στον Ολυμπιακό και προστέθηκε στο απουσιολόγιο για τον ΠΑΟΚ.

«Προέκυψαν ορισμένα ζητήματα ακόμα. Καταρχάς, ο Σούταλο τραυματίστηκε χθες – πρόκειται για πρόβλημα στον οπίσθιο μηριαίο. Μίλησα μαζί του· περιμένει να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία, οπότε δεν θα μπορέσει να ενσωματωθεί στην ομάδα.

Στη θέση του καλέσαμε τον Γκαλέσιτς. Τραυματισμό αντιμετωπίζει και ο Κρίστιαν Γιάκιτς· έφτασε εδώ και πρόκειται να εξεταστεί, αλλά η κατάσταση δεν φαίνεται καλή. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι πολύ σοβαρό – πιθανότατα δεν πρόκειται για τους χιαστούς συνδέσμους, αλλά υπάρχει πρόβλημα με κάποιον σύνδεσμο στο γόνατό του» τόνισε.