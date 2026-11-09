Εθνική Ελλάδας: Ο Κουρμπέλης έκανε θεραπεία
Η Εθνική Ελλάδας ολοκλήρωσε την πρώτη της προπόνηση για το ματς με την Ολλανδία την Παρασκευή στο Άμστερνταμ.
Μοναδικό πρόβλημα ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Ο έμπειρος μέσος του Αστέρα Τρίπολης ταλαιπωρείται από διάστρεμμα στη δεξιά ποδοκνημική κι έκανε θεραπεία. Η κατάστασή του θ' αξιολογείται καθημερινά και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ανάλογα το πως θα νιώθει ο παίκτης την Τρίτη και κυρίως την Τετάρτη, θ' αποφασίσει για τη συμμετοχή του. Έως τώρα, πάντως, οι πιθανότητες είναι μοιρασμένες.
Οι υπόλοιποι διεθνείς κι όσοι έπαιξαν την Κυριακή με τις ομάδες τους ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας και οι υπόλοιποι γυμνάστηκαν κανονικά υπό βροχή.
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Το κλίμα στην Εθνική, παράλληλα, παραμένει εξαιρετικό, όπως φαίνεται κι από το στιγμιότυπο ανάμεσα σε Τζόλη και Καρέτσα.
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