Τσάβι: «Στο πρώτο ημίχρονο στον αγώνα με την Ελλάδα δεν δείξαμε θάρρος - Δουλειά μου να δώσω αυτοπεποίθηση στους παίκτες»

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας, Τσάβι Ερνάντεζ, αναφέρθηκε στο επικείμενο ματς των «Ορανιέ» με την Ελλάδα για το Nations League.

Η Ολλανδία προετοιμάζεται σιγά σιγά για τις δύο τελευταίες αναμετρήσεις της στη φάση των ομίλων του UEFA Nations League, αρχής γενομένης από το παιχνίδι της Παρασκευής (13/11, 21:45 - Live από Gazzetta) κόντρα στην Εθνική μας ομάδα.

Μάλιστα ο ομοσπονδιακός τεχνικός των «ορανιέ», Τσάβι Ερνάντεζ, στη σημερινή (09/11) συνέντευξη Τύπου πριν το επικείμενο ματς κόντρα στη Γαλανόλευκη, σημείωσε πως πλέον η ομάδα του είναι πιο δεμένη και θα διεκδικήσει επάξια τη νίκη, ενώ παράλληλα μίλησε και για το ματς του Οκτωβρίου στην Τούμπα (2-2), σημειώνοντας πως το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ήταν ανώτερο, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο.

«Στο πρώτο ημίχρονο στην Ελλάδα δεν δείξαμε θάρρος. Στο δεύτερο ήμασταν καλοί. Και στα πρώτα λεπτά του εντός έδρας αγώνα με τη Γερμανία αισθανθήκαμε υπερβολική πίεση και χάναμε συχνά την μπάλα. Δική μου δουλειά είναι να δώσω αυτοπεποίθηση στους παίκτες μου, ώστε να μπορούν να παίζουν ελεύθερα», ανέφερε ο Ισπανός προπονητής.

Επιπλέον μίλησε και για βαθμολογική συγκομιδή της ομάδας του, με την Ολλανδία να είναι ισόβαθμη στην κορυφή του ομίλου της με την Ελλάδα, καθώς αμφότερες οι δύο χώρες έχουν από 8 βαθμούς, τονίζοντας πως πρωταρχικός στόχος είναι η πρόκριση στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

«Ο επόμενος στόχος είναι να προκριθούμε. Δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε στην προηγούμενη διακοπή και τώρα, με παίκτες που έχουν επιστρέψει, είμαστε έτοιμοι να δείξουμε ξανά το ίδιο πρόσωπο. Παίζουμε στην έδρα μας και έχουμε εμπιστοσύνη στους παίκτες μας».

Τέλος, ο άλλοτε τεχνικός της Μπαρτσελόνα αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να παρατάξει στην ίδια ενδεκάδα στο ματς με τη «Γαλανόλευκη» τους Φρένκι ντε Γιονγκ και Τζόι Φέερμαν, ενώ παράλληλα θυμήθηκε τη δική του συνύπαρξη με τον Αντρές Ινιέστα στους «Μπλαουγκράνα», σε μία προσπάθεια να εξηγήσει γιατί θεωρεί ότι δύο ποιοτικοί ποδοσφαιριστές μπορούν να αγωνιστούν μαζί.

«Είναι πιθανό να παίξουν μαζί. Ο Φέερμαν τα πηγαίνει πολύ καλά στην Ντόρτμουντ. Έχει αποδώσει καλά και εδώ. Ο Φρένκι ντε Γιονγκ είναι κορυφαίος ποδοσφαιριστής. Μπορεί να παίξει οπουδήποτε στο γήπεδο. Χθες αγωνίστηκε (στο ντέρμπι της Μπαρτσελόνα με την Ατλέτικο Μαδρίτης) ως δεξιός μπακ».

«Πολλοί έλεγαν ότι εγώ και ο Αντρές Ινιέστα δεν μπορούσαμε να παίξουμε μαζί. Μπορείτε να το πιστέψετε; Αλλά δείτε τι συνέβη στη συνέχεια. Ο Φρένκι μπορεί να βοηθήσει την ομάδα. Έχουμε καλούς ποδοσφαιριστές. Όλοι μπορούν να παίξουν με όλους. Ο Τζόι και ο Φρένκι μπορούν να αγωνιστούν μαζί, ο ένας ως εξάρι και ο άλλος ως οκτάρι, εκατό τοις εκατό», πρόσθεσε.