Ο Ζινεντίν Ζιντάν κάλεσε στην Εθνική ομάδα της Γαλλίας, για πρώτη φορά μετά από 19 χρόνια, παίκτη που αγωνίζεται σε δεύτερη κατηγορία πρωταθλήματος.

Ο Ζινεντίν Ζιντάν δέχτηκε ένα βαρύ πλήγμα, λίγες μέρες πριν από τους αγώνες της Γαλλίας για την τελευταία φάση των ομίλων του Nations League εναντίον της Ιταλίας και της Τουρκίας.

Ο άλλοτε προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις κατά τη διάρκεια της τρέχουσας διακοπής, με μια μακρά λίστα βασικών παικτών να παραμένουν στα «πιτς», λόγω τραυματισμού.

Για παράδειγμα, οι Γουίλιαμ Σαλίμπα (Άρσεναλ), Ζυλ Κουντέ (Μπαρτσελόνα), Μαξένς Λακρουά (Τσέλσι), Μανού Κονέ (Ρόμα), Ουσμάν Ντεμπελέ (Παρί Σεν Ζερμέν) και Εστεμπάν Λεπόλ (Ρεν) είναι όλοι απόντες, με πρόβληματα τραυματισμών.

Ωστόσο η ατυχία για τον Γάλλο συνεχίζεται, καθώς ένας ακόμη παίκτης προστέθηκε σε αυτή την μακρά λίστα. Συγκεκριμένα, ο αμυντικός της Γιουβέντους, Πιερ Καλούλου, τραυματίστηκε στον οπίσθιο μηριαίο στο αριστερό του πόδι κατά τη διάρκεια του χθεσινού αγώνα με τη Φιορεντίνα για τη Serie A και θα παραμείνει στο Τορίνο για θεραπεία.

Έτσι για να καλύψει την απουσία του Καλούλου, ο Ζιντάν πήρε μία... τολμηρή απόφαση και κάλεσε τον Σαέλ Κουμπέντι, ο οποίος αγωνίζεται με τη φανέλα της Βόλφσμπουργκ στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας.

Μάλιστα, αυτή είναι η πρώτη φορά μετά από 19 χρόνια που οι «τρικολόρ» πήραν μία τέτοια απόφαση. Αναλυτικότερα, ο Νταβίντ Τρεζεγκέ αγωνίστηκε εναντίον της Αργεντινής στις 7 Φεβρουαρίου του 2007, ενώ ο πρώην αμυντικός του Παναθηναϊκού, Ζαν-Αλέν Μπουμσόνγκ, αγωνίστηκε εναντίον της Σκωτίας στις 7 Οκτωβρίου 2006. Αμφότεροι οι παίκτες αγωνίζονταν τότε με τη Γιουβέντους, η οποία ένα χρόνο νωρίτερα τιμωρήθηκε με υποβιβασμό στη Serie B, εξαιτίας του σκανδάλου «Calciopoli».