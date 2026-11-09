Η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές για την αναμέτρηση Ολλανδία – Ελλάδα για το Nations League, με τον Ροχίτ Σάγκι να αναλαμβάνει τη διεύθυνση του αγώνα.

Η Εθνική Ελλάδας είναι έτοιμη να αναμετρηθεί με την Ολλανδία, την Παρασκευή (13/11, 21:45), στο Άμστερνταμ, για την 5η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Nations League.

Η «γαλανόλευκη» βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου, ισοβαθμώντας με τους «ορανιές» στους 8 βαθμούς. Η UEFΑ γνωστοποίησε τους διαιτητές που θα διευθύνουν το ντέρμπι, ορίζοντας τον 34χρονο Νορβηγό Ροχίτ Σάγκι ως πρώτο διαιτητή. Μάλιστα ο ίδιος έχει σφυρίξει δύο φορές σε αγώνα της SuperLeague και μία φορά σε αναμέτρηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Συγκεκριμένα είχε διευθύνει τον δεύτερο ημιτελικό ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό τη σεζόν 2024/2025, αλλά και το ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 2-1 στις 28/01/2024 και το Άρης - ΑΕΚ 1-1 στις 11/01/2026 για το πρωτάθλημα.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Άντερς Όλαβ Ντάλε και Όλε Αντρέας Χάουκασεν, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο επίσης Νορβηγός Στιάν Ρόβιγκ Σλέτνερ. Στο VAR θα βρίσκονται οι Γκιγιέρμο Κουάντρα Φερνάντες και Βαλεντίν Πιζάρο Γκόμεζ.