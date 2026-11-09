Ο Βέλικο Παούνοβιτς επιβεβαίωσε πως ο Ντούσαν Βλάχοβιτς δεν θα παίξει με τη Σερβία ενάντια σε Γερμανία και Ελλάδα.

Χωρίς βαθμό μετά από τέσσερις αγωνιστικές, η Σερβία μπαίνει στην τελική ευθεία του Nations League ψάχνοντας ένα... θαύμα απέναντι σε Γερμανία και Ελλάδα προκειμένου να αποφύγει τον σχεδόν βέβαιο υποβιβασμό στη League B.

Στην προσπάθεια αυτή, οι Σέρβοι θα στερηθούν εκ νέου των υπηρεσιών του Ντούσαν Βλάχοβιτς, ο οποίος ήταν μεν στις κλήσεις του Βέλικο Παούνοβιτς, ωστόσο αποφάσισε να μην ανταποκριθεί θετικά.

«Μου είπε ότι έχει ένα προσωπικό θέμα που πρέπει να επιλύσει», ανέφερε ο Σέρβος ομοσπονδιακός τεχνικός, που εξήγησε στη συνέχεια ότι «δεν θα ήταν σωστό για μένα να βάλω λόγια στο στόμα του. Θα έπρεπε να ρωτήσετε εκείνον, αν είναι έτοιμος να απαντήσει. Είναι απώλεια για μας, αλλά επίσης μια ευκαιρία για άλλους παίκτες να δείξουν ετοιμότητα, αφοσίωση και ότι ανήκουν στην εθνική».

Ο επιθετικός της Μπεσίκτας έχει να παίξει με την εθνική του ομάδα από τον Νοέμβριο του 2025, με το αν και πότε θα φορέσει ξανά τη φανέλα με το εθνόσημο να είναι αυτή τη στιγμή άγνωστο. Πέραν του 26χρονου φορ, η Σερβία πορεύεται δίχως τους Στραχίνια Πάβλοβιτς και Αλέξα Τέρζιτς, που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.

«Δεν παρακαλάμε κανέναν»

Παράλληλα, ο Παούνοβιτς αναφέρθηκε στην απουσία του ταλαντούχου Αντρίγια Μακσίμοβιτς της Λειψίας από τις κλήσεις του, με τον νεαρό μέσο να αρνείται να παίξει για την Κ21, προκαλώντας τη δυσαρέσκεια των Σέρβων. «Νομίζω πως πρέπει να παίξει για την Κ21, αλλά δεν είναι στη λίστα γιατί δεν βλέπουμε προθυμία. Δεν παρακαλάμε κανέναν, αν ένας παίκτης θεωρεί πως δεν πρέπει να πάει στην Κ21, δεν μπορούμε να κρυβόμαστε.

Πρέπει να πάει στην Κ21 γιατί δεν παίρνει αρκετό χρόνο συμμετοχής στην ομάδα του, αν ήταν στην Αγγλία, θα τον είχαν βάλει στην Κ23. Ξέρω πως ο οποιοσδήποτε μπορεί να το γυρίσει, αλλά ακόμα δεν έχω δει αρκετά», πρόσθεσε.