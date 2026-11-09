Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν θα δώσει το «παρών» στο παιχνίδι της Ισπανίας με την Τσεχία (12/11) και θα... τρέξει για να προλάβει εκείνο με την Αγγλία (15/11).

Με... πονοκέφαλο ξεκινάει το νέο παράθυρο των Εθνικών ομάδων και του Nations League για την Ισπανία και τον Λουίς Ντε Λα Φουέντε, ελέω Λαμίν Γιαμάλ.

Ο νεαρός άσος της Μπαρτσελόνα δεν θα ενσωματωθεί στην αποστολή της Ρόχα, καθώς, όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ, έχει υποστεί έναν μικρό-τραυματισμό, έπειτα από το ντέρμπι των Καταλανών με την Ατλέτικο στη Μαδρίτη (1-2).

Πιο συγκεκριμένα και όπως αναφέρει η Mundo Deportivo, ο 19χρονος έχει ενοχλήσεις στο γόνατο, έπειτα από χτύπημα που δέχθηκε και, μετά από εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, αποφασίστηκε να παραμείνει στη Βαρκελώνη και να συνεχίσει τη θεραπεία του, με στόχο να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με την Αγγλία (15/11).

Δεδομένα εκτός του ματς με την Τσεχία (12/11) θα είναι και ο Μικέλ Ογιαρθάμπαλ, που επανέρχεται από ίωση, ενώ και ο τραυματίας Ρόδρι δεν θα δώσει το «παρών».