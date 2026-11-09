Ισπανία: Μικρό-τραυματισμός για τον Γιαμάλ, χάνει Τσεχία
Με... πονοκέφαλο ξεκινάει το νέο παράθυρο των Εθνικών ομάδων και του Nations League για την Ισπανία και τον Λουίς Ντε Λα Φουέντε, ελέω Λαμίν Γιαμάλ.
Ο νεαρός άσος της Μπαρτσελόνα δεν θα ενσωματωθεί στην αποστολή της Ρόχα, καθώς, όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ, έχει υποστεί έναν μικρό-τραυματισμό, έπειτα από το ντέρμπι των Καταλανών με την Ατλέτικο στη Μαδρίτη (1-2).
Πιο συγκεκριμένα και όπως αναφέρει η Mundo Deportivo, ο 19χρονος έχει ενοχλήσεις στο γόνατο, έπειτα από χτύπημα που δέχθηκε και, μετά από εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε, αποφασίστηκε να παραμείνει στη Βαρκελώνη και να συνεχίσει τη θεραπεία του, με στόχο να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με την Αγγλία (15/11).
Δεδομένα εκτός του ματς με την Τσεχία (12/11) θα είναι και ο Μικέλ Ογιαρθάμπαλ, που επανέρχεται από ίωση, ενώ και ο τραυματίας Ρόδρι δεν θα δώσει το «παρών».
🚨🇪🇸 Lamine Yamal will not be available for Spain against Czech Republic due to knee issues. Yamal will join up with squad ahead of England match, recovering from knee discomfort. https://t.co/bRAqc6l2K2— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 9, 2026
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