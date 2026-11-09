Οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ελλάδας συγκεντρώθηκαν, ενόψει των αγώνων με Ολλανδία και Σερβία για το Nations League.

Σε ρυθμούς.... Εθνικής Ελλάδας και Nations League κινούμαστε πλέον, καθώς η Γαλανόλευκη έχει μπροστά της τα δυο παιχνίδια-τελικούς με Ολλανδία (13/11, εκτός) και Σερβία (16/11, Πανθεσσαλικό), με φόντο τα προημιτελικά του θεσμού.

Οι ποδοσφαιριστές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς συγκεντρώθηκαν στο ξενοδοχείο όπου θα καταλύσει η αποστολή, με τον Τάσο Μπακασέτα να επιστρέφει στις κλήσεις, τον Ηλία Κουτσουπια να κάνει την «πρώτη» του και όλους τους παίκτες να είναι με το χαμόγελο στα χείλη.

Ιδιαίτερη αναφορά χρειάζεται και στην... ξεχωριστή μπλούζα που επέλεξε να φορέσει ο Παντελής Χατζηδιάκος, η οποία αποτυπώνει τον σπουδαίο Ντιέγκο Μαραντόνα.