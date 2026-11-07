ΑΕΚ: Στις κλήσεις της Εθνικής Ρουμανίας ο Μαρίν για τα παιχνίδια του Nations League
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Ο Ραζβάν Μαρίν για ακόμα μια φορά συμπεριλήφθηκε στις κλήσεις της Εθνικής Ρουμανίας για τα ματς στο Nations League.
Στις κλήσεις της Εθνικής Ρουμανίας για τους αγώνες του Νοεμβρίου στο Nations League βρίσκεται ο Ραζβάν Μαρίν.
Ο μέσος της ΑΕΚ θα ενσωματωθεί από την ερχόμενη εβδομάδα στην αποστολή της Εθνικής ομάδας της χώρας και θα τεθεί στη διάθεση του Γκιόργκι Χάτζι.
Η Ρουμανία θα αντιμετωπίσει την Πολωνία εντός έδρας στις 14 Νοεμβρίου, ενώ στις 17 θα κοντραριστεί εκτός έδρας με τη Βοσνία.
@Photo credits: INTIME
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