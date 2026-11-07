Ο Λόβρο Μάγερ της ΑΕΚ δεν κλήθηκε στην Εθνική Κροατίας για τα ματς του Νοεμβρίου στο Nations League. Μέσα ο Κρίστιαν Γιάκιτς του ΠΑΟΚ.

Χωρίς τον Λόβρο Μάγερ της ΑΕΚ ανακοινώθηκαν οι κλήσεις της Εθνικής Κροατίας για τα παιχνίδια του Nations League τον Νοέμβριο.

Ο Κροάτης μέσος της ΑΕΚ αυτή τη φορά δεν θα είναι στην αποστολή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του για τα ματς με Αγγλία και Τσεχία στις 12 και 15 Νοεμβρίου αντίστοιχα, μένοντας στα Σπάτα για προπονήσεις με την Ένωση.

Αντίθετα στις κλήσεις της Εθνικής Κροατίας βρίσκεται κανονικά ο μέσος του ΠΑΟΚ, Κρίστιαν Γιάκιτς, ο οποίος θα φωνάξει «παρών» και αυτή τη φορά.