Κροατία: Εκτός ο Μάγερ από τις κλήσεις για το Nations League, μέσα ο Γιάκιτς
Χωρίς τον Λόβρο Μάγερ της ΑΕΚ ανακοινώθηκαν οι κλήσεις της Εθνικής Κροατίας για τα παιχνίδια του Nations League τον Νοέμβριο.
Ο Κροάτης μέσος της ΑΕΚ αυτή τη φορά δεν θα είναι στην αποστολή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του για τα ματς με Αγγλία και Τσεχία στις 12 και 15 Νοεμβρίου αντίστοιχα, μένοντας στα Σπάτα για προπονήσεις με την Ένωση.
Αντίθετα στις κλήσεις της Εθνικής Κροατίας βρίσκεται κανονικά ο μέσος του ΠΑΟΚ, Κρίστιαν Γιάκιτς, ο οποίος θα φωνάξει «παρών» και αυτή τη φορά.
👥 This is the final #Croatia squad for the November #NationsLeague encounters with England and Czechia! 🇭🇷 #HrabarBroj #Family #Vatreni❤️🔥 https://t.co/e8oNzmfaz0— HNS (@HNSfamily) November 7, 2026
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