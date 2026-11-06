Η εξομολόγηση του Κουτσουπιά στο Gazzetta για την Εθνική Ελλάδος

Ο Ηλίας Κουτσουπιάς είχε αναφερθεί πριν από περίπου δέκα μήνες στο Gazzetta για το όνειρο της Εθνικής Ελλάδος μέσα από την πορεία του στη Φροζινόνε.

Την προηγούμενη σεζόν ήταν εκ των πρωταγωνιστών της ιστορικής ανόδου της Φροζινόνε στη Serie A και παρότι ήταν το απωθημένο του να αγωνιστεί εκεί, εν τέλει πήρε την απόφαση να μετακομίσει στο Βέλγιο και την Άντερλεχτ. Και πλέον, έλαβε το εισιτήριο για την πρώτη του κλήση στην Εθνική Ομάδα.

Το καλοκαίρι κύλησε περίεργα για τον Ηλία Κουτσουπιά, δεν μπήκε στην ευρωπαϊκή λίστα για λίγες ώρες αλλά αποτελεί βασικό και αναντικατάστατο στέλεχος της βέλγικης ομάδας, έχοντας κερδίσει την εκτίμηση των ανθρώπων του συλλόγου.

Μέσα από αυτές τις εμφανίσεις ήρθε και η επιβράβευση. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τον τσέκαρε, τον ξεχώρισε και έτσι του χάρισε την παρθενική του παρουσία στις κλήσεις της Εθνικής Ομάδας ενόψει των αγώνων με Ολλανδία και Σερβία στο φινάλε του Nations League.

Ο 26χρονος χαφ είχε ανοίξει την καρδιά του στο Gazzetta τον περασμένο Γενάρη (8/1) και είχε μοιραστεί αρκετές από τις ιστορίες της ζωής του, τις δυσκολίες που είχε περάσει αλλά και τον στόχο της Εθνικής Ομάδας.

Έχοντας κάνει αρκετά καλές συμμετοχές και αφού τράβηξε τα βλέμματα των ομάδων της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού, ο 26χρονος ποδοσφαιριστής κατάφερε να πείσει τον ομοσπονδιακό τεχνικό και να βρεθεί ανάμεσα στις επιλογές του.

Σε ερώτηση για το αν έχει στο μυαλό του την κλήση στην Εθνική και αν την αξίζει κιόλας, είχε πει: «Δεν ξέρω αν την αξίζω ή όχι. Είναι στόχος και όνειρο μου να αγωνιστώ στην Εθνική Ελλάδος. Με κάνει να ελπίζω ότι είμαι πιο κοντά η πορεία μου φέτος»