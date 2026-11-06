Nations League: Με Πίλο αλλά χωρίς Στρακόσα η αποστολή της Αλβανίας
Γνωστές έγιναν σήμερα (6/11) οι επιλογές του προπονητή της εθνικής Αλβανίας, Ρολάντο Μαράν, για τα παιχνίδια του Νοεμβρίου στο UEFA Nations League με Φινλανδία (12/11) και Λευκορωσία (15/11). Ο Σταύρος Πίλο μετά τις πολύ καλές εμφανίσεις που έχει πραγματοποιήσει σε Ελλάδα και Ευρώπη επιλέχθηκε και πάλι για τους επερχόμενους αγώνες, σε αντίθεση με τον Θωμά Στρακόσα, ο οποίος τώρα επιστρέφει από τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε.
Ο αριστερός μπακ της Ένωσης έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο την φετινή σεζόν. Στην φετινή Super League μέχρι στιγμής σε 8 συμμετοχές έχει 1 ασίστ, ενώ στην League Phase του Champions League έχει σκοράρει απέναντι σε Μάντσεστερ Σίτι και Ρεάλ Μαδρίτης και έχει σημειώσει και 1 ασίστ στο ματς με την Σαχτάρ Ντόνετσκ. Μάλιστα έχει ξεκινήσει βασικός και στα 4 παιχνίδια έχοντας πολύ θετική παρουσία.
Έπειτα, από 4 παιχνίδια η εθνική Αλβανίας έχει την πρωτιά στον ομιλό της και θέλει να παραμείνει εκεί και μετά την ολοκλήρωση των αγώνων. Την Φινλανδία θα την υποδεχτεί στα Τίρανα στις (12/11) και τρεις ημέρες αργότερα (15/11) θα ταξιδέψει στο Μινσκ για να αναμετρηθεί με τη Λευκορωσία. Υπενθυμίζουμε η ομάδα του Μαράν μετράει μέχρι στιγμής 3 νίκες απέναντι σε Λευκορωσία (2-0), Αγιο Μαρίνο εκτός (0-3) και εντός (2-1), αλλά και μια ήττα εκτός απο την Φινλανδία (2-1) και θέλει να εξασφαλίσει την πρώτη θέση για να «ανέβει» απευθείας στην League B της διοργάνωσης.
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