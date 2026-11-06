Όλα όσα δήλωσε ο Ζόρζε Ζεσούς για την απόσυρση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την Εθνική Πορτογαλίας.

Πρώτο θέμα σε ολόκληρο τον πλανήτη είναι τις τελευταίες ώρες η απόσυρση/αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την Εθνική Πορτογαλίας, κάτι που ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω βίντεο στα προσωπικά του social media την Πέμπτη (5/11).

Φυσικά, από την όλη συζήτηση δεν γινόταν να... ξεφύγει ο Ζόρζε Ζεσούς, με τους δημοσιογράφους να τον «καταπλακώνουν» με ερωτήσεις, μετά τη δημοσιοποίηση της αποστολής των Ιβήρων για τα επερχόμενα ματς του Nations League.

Ο έμπειρος τεχνικός έδειξε απόλυτο σεβασμό με τα όσα είπε για τον CR7, ωστόσο αρκετοί στάθηκαν σε μια ατάκα που είπε στην αρχή των δηλώσεών του, όταν ανέφερε πως «Ο Κριστιάνο κατάλαβε ότι έπρεπε να αποσυρθεί», ενώ δεν αρνήθηκε το ότι για πάντα το όνομά του (σσ Ζεσούς) θα συνδέεται με την αποχώρηση του Ρονάλντο από την Εθνική.

Παράλληλα, τόνισε πως ήταν στα πλάνα του για να τον έχει στην αποστολή ενόψει της διακοπής που έρχεται, ωστόσο σέβεται την απόφασή του (Κριστιάνο) και δεν νιώθει ενοχές, για το γεγονός ότι γράφεται πως αποχώρησε εξαιτίας του.

«Αυτό που συνέβη στο παρελθόν δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Φυσικά, πίστευα ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα μπορούσε να επιστρέψει και σκέφτηκα να τον καλέσω, να μιλήσω μαζί του. Όμως, οφείλω να σεβαστώ την απόφασή του. Κατάλαβε ότι είχε έρθει η ώρα να αποχωρήσει από την Εθνική Ομάδα. Αργά ή γρήγορα, αυτό ήταν αναπόφευκτο, και εκείνος έκρινε ότι αυτή ήταν η κατάλληλη στιγμή.

Πρέπει να σεβαστώ αυτή την απόφαση, χωρίς ποτέ να ξεχνώ τι αντιπροσώπευε και τι εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει ο Κριστιάνο Ρονάλντο για την Πορτογαλία. Αποτελεί σύμβολο και σημείο αναφοράς για τους νεότερους παίκτες που ξεκινούν τώρα την καριέρα τους. Ωστόσο, πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά ζητήματα, τα οποία πρέπει να εξεταστούν ξεχωριστά. Ξέρω ότι θα είμαι πάντα μέρος της διαδικασίας γύρω από την αποχώρηση του Ρονάλντο.

Έμαθα για την απόφαση την ίδια στιγμή με όλους εσάς, μετά το βίντεο και τη δήλωση του Κριστιάνο Ρονάλντο. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, δεν γνώριζα τίποτα για την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Εθνική Ομάδα. Αγωνιζόταν, σημείωνε γκολ και ήταν ένας από τους παίκτες που συμπεριλαμβάνονταν στις επιλογές μου.

Δεν προσπάθησα να μιλήσω με τον Κρις. Θα μείνει στην ιστορία ότι ο Κρις αποχώρησε από την εθνική ομάδα κατά τη διάρκεια της τετραετούς θητείας μου, βάσει του συμβολαίου που έχω με την Πορτογαλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Είτε συνέβαινε σε αυτή την κλήση είτε στην επόμενη, αν εκείνος έκρινε ότι αυτό ήταν το σωστό, θα ήταν δική του απόφαση. Εκείνος ήταν που αποφάσισε. Θα μπορούσε να συμβεί ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια αυτού του Nations League. Το όνομά μου θα είναι πάντα συνδεδεμένο με την εθνική ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο. Εκτός αν, το 2030, εκείνος εξακολουθεί να σκέφτεται να αγωνιστεί.

Το μόνο για το οποίο είμαι βέβαιος είναι ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεργάστηκε μαζί μου για έναν χρόνο, ήμασταν χαρούμενοι στον σύλλογο όπου βρισκόμασταν (Αλ Νασρ), κατακτήσαμε το πρωτάθλημα και σέβομαι την απόφαση που πήρε. Κατά τη διάρκεια των ετών που θα συνεργαζόμασταν, θα υπολόγιζα πάντα σε αυτόν. Δεν μπορώ να εξηγήσω τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Ήξερε ότι πλησίαζε η ώρα να αποχωρήσει από την Εθνική Ομάδα και ήταν δική του απόφαση το πότε θα το έκανε. Σίγουρα θα μπορέσει να εξηγήσει τους λόγους καλύτερα από εμένα».

Για το αν πιστεύει ότι ο Κριστιάνο αποχώρησε εξαιτίας του:

«Όχι... Ίσως τα πράγματα να έγιναν βιαστικά, αλλά όχι εξαιτίας μου. Ήξερε ήδη ότι, αργά ή γρήγορα, αυτή η στιγμή θα ερχόταν. Ήταν αναπόφευκτο να συμβεί κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως προπονητής της εθνικής ομάδας. Δεν νιώθω ενοχές για την αποχώρησή του. Σέβομαι την απόφασή του και, φυσικά, την ιστορία που έγραψε με την Εθνική Ομάδα. Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, αναπτύξαμε μια δυνατή φιλία. Από αθλητική σκοπιά, πήρε πλέον μια διαφορετική απόφαση, την οποία σέβομαι βαθύτατα».