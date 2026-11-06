Με έναν διαφορετικό τρόπο παρουσίασε την αποστολή ο Ντε λα Φουέντε, μετά τα τραγικά γεγονότα που έπληξαν την Ισπανία.

Με έναν διαφορετικό και ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο επέλεξε η Ισπανία να ανακοινώσει τις κλήσεις της για τις επόμενες υποχρεώσεις της στο Nations League.

Συγκεκριμένα, οι πρωταθλητές κόσμου δημοσίευσαν ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο Λουίς ντε λα Φουέντε, ο οποίος πριν παρουσιάσει τους 27 ποδοσφαιριστές που επέλεξε για τα παιχνίδια με την Τσεχία (12/11,21:45) και την Αγγλία (15/11, 21:45), θέλησε να στείλει ένα μήνυμα για τις δύσκολες στιγμές που βιώνει η χώρα.

Η Ισπανία πενθεί για τα 68 θύματα του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ανταμούζ, ενώ πριν λίγες ημέρες θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Χεσούς ντε Μιγκέλ.Εν μέσω των γεγονότων που έχουν συγκλονίσει την Ισπανία, ο Λουίς ντε λα Φουέντε θέλησε να εκφράσει τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων πριν παρουσιάσει την αποστολή της εθνικής ομάδας.

Στον εν λόγω video ο Ισπανός τεχνικός μεταξύ άλλων ανέφερε: «Σήμερα, η Ισπανία βυθίζεται στο πένθος. Μια τραγωδία που δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί μας χτύπησε. Μια ολόκληρη χώρα κλαίει ξανά. Ακόμα και πριν στεγνώσουν τα δάκρυα του Adamuz. Η Ισπανία δεν αξίζει αυτόν τον πόνο. Το ποδόσφαιρο είναι κάτι περισσότερο από 90 λεπτά. Είναι η μηχανή που μας ενώνει. Μας ενώνει για να γιορτάσουμε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο με τις οικογένειές μας και πρέπει να μας ενώνει σήμερα περισσότερο από ποτέ. Το άθλημά μας έχει κοινωνική ευθύνη να βρίσκεται στη σωστή θέση στην ιστορία. Σήμερα, απευθυνόμαστε στα θύματα. Επίσης, στον συνάδελφό μας Χεσούς ντε Μιγκέλ, ο οποίος έφυγε τραγικά από τη ζωή αυτή την εβδομάδα.Θέλουμε να είμαστε μαζί με όλους τους, με εκείνους που υποφέρουν από μια ανεπανόρθωτη απώλεια, με εκείνους που νιώθουν ένα τεράστιο κενό αφού αποχαιρετήσουν τους αγαπημένους τους. Επίσης, με εκείνους που περνούν ώρες στα νοσοκομεία περιμένοντας νέα, ζώντας με την αβεβαιότητα της ανάρρωσής τους. Με όλους αυτούς, μοιραζόμαστε αυτή τη βαθιά αδυναμία. Η Εθνική Ομάδα και οι παίκτες μας είναι μια αντανάκλαση της χώρας και θέλουν να είναι δίπλα σε κάθε έναν από εσάς. Μοιραζόμαστε τον πόνο σας. Θα αποτίσουμε τον απόλυτο φόρο τιμής και σεβασμό στα θύματα και σε όλες τις οικογένειές τους εκεί που ξέρουμε καλύτερα: στο γήπεδο. Να υποστηρίξουμε αυτή η δέσμευση, αυτή είναι η λίστα της ομάδας».

El fútbol tiene que unirnos hoy más que nunca. Compartimos el dolor de las familias de las víctimas de Urda y lloramos la irreparable pérdida de Jesús de Miguel. Esta es la lista para homenajearos donde mejor sabemos: en el terreno de juego. #VamosEspaña | #NationsLeague https://t.co/fikCshzDH4 November 6, 2026

Η αποστολή της Ισπανίας:

Τερματοφύλακες: Ουνάι Σιμόν, Νταβίντ Ράγια, Ζοάν Γκαρθία, Άλβαρο Βάγες.

Αμυντικοί: Εμερίκ Λαπόρτ, Πάου Κουμπαρσί, Μαρκ Πουμπίλ, Ντιν Χάουσεν, Πέδρο Πόρο, Χακόμπο Ραμόν, Μαρκ Κουκουρέγια, Αλεχάντρο Γκριμάλντο.

Μέσοι: Φαμπιάν Ρουίθ, Πέδρι, Μικέλ Μερίνο, Μαρτίν Θουμπιμέντι, Άλεξ Μπαένα, Φερμίν Λόπεθ, Πάμπλο Μπάριος, Μαρκ Ρόκα.

Επιθετικοί: Μικέλ Ογιαρθάμπαλ, Φεράν Τόρες, Ρομπέρτο Φερνάντεθ, Λαμίν Γιαμάλ, Νίκο Γουίλιαμς, Γέρεμι Πίνο, Άντερ Μπαρενετσέα.