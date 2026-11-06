Την αποστολή για τα ματς κόντρα σε Ελλάδα και Γερμανία, ανακοίνωσε ο Τσάβι Ερνάντεθ.

Γνωστη έγινε η αποστολή της Ολλανδίας για την αναμέτρηση με την Ελλάδα (13/11, 21:45, Live από το Gazzetta) για το Nations League με τον Τσάβι Ερνάντεθ να ανακοινώνει του 25 ποδοσφαιριστές που επέλεξε.

Θυμίζουμε πως οι «οράνιε» υποδέχονται την Γαλανόλευκη την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στο Άμστερνταμ, σε ένα παιχνίδι που έχει μεγάλη βαθμολογική σημασία, καθώς οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στην κορυφή του δεύτερου ομίλου της League A με οκτώ βαθμούς.

Για τους Ολλανδούς ακολουθεί το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Γερμανία στις 16 Νοεμβρίου. Ενώ την ίδια ημέρα το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς υποδέχεται τη Σερβία στο «Πανθεσσαλικό»

Αναλυτικά η αποστολή:

Τερματοφύλακες

Μαρκ Φλέκεν (Μπάγερ Λεβερκούζεν)

Ρόμπιν Ρόεφς (Σάντερλαντ)

Μπαρτ Βερμπρούγκεν (Μπράιτον)

Αμυντικοί

Βίρτζιλ φαν Ντάικ (Λίβερπουλ)

Ντένζελ Ντάμφρις (Ρεάλ Μαδρίτης)

Λουτσαρέλ Γκέερτρουίδα (PSV)

Γιαν Πολ φαν Χέκε (Τότεναμ)

Ίαν Μάατσεν (Άστον Βίλα)

Γιούριεν Τίμπερ (Άρσεναλ)

Μίκι φαν ντε Βεν (Τότεναμ)

Γκιβάι Ζεχίελ (Φέγενορντ)

Μέσοι

Φρένκι ντε Γιονγκ (Μπαρτσελόνα)

Τέουν Κούπμαϊνερς (Γιουβέντους)

Τιτζάνι Ρέιντερς (Αλ Καντσία)

Γκους Τιλ (PSV)

Κουίντεν Τίμπερ (Κρίσταλ Πάλας)

Τζόι Βίρμαν (Μπορούσια Ντόρτμουντ)

Επιθετικοί

Ρούμπεν φαν Μπόμελ (PSV)

Μπράιαν Μπρόμπι (Σάντερλαντ)

Κόντι Γκάκπο (Λίβερπουλ)

Τζάστιν Κλάιβερτ (Μπόρνμουθ)

Νόα Λανγκ (Νάπολι)

Ντόνιελ Μάλεν (Ρόμα)

Μεξ Μίρντινκ (Αριζόνα)

Κρισένσιο Σάμερβιλ (Αλ Χιλάλ)