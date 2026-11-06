Εθνική Ελλάδος: Επιστροφή Μπακασέτα και «πρώτη» Κουτσουπιά
Η Εθνική Ελλάδος μπαίνει στην τελική ευθεία για το Nations League καθώς φιλοξενείται από την Ολλανδία (13/11) και στη συνέχεια θα υποδεχθεί τη Σερβία στον Βόλο (16/11) με στόχο να ολοκληρώσει θετικά την εντυπωσιακή πορεία στους ομίλους.
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχώρησε στην ανακοίνωση των κλήσεων που θα έχει μαζί του, όπου υπάρχει η επιστροφή του Τάσου Μπακασέτα αλλά και η παρθενική παρουσία του Ηλία Κουτσουπιά που έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του στην Άντερλεχτ.
Αναλυτικά η αποστολή: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Χατζηδιάκος, Κουλιεράκης, Ρότα, Σάλιακας, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μπακασέτας, Κουτσουπιάς, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κυζιρίδης, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη, Κωστούλας.
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