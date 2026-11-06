Στην αποστολή με το Μεξικό ο Γκονζάλες, «έκπληξη» με Πινέδα

Ο Αρμάντο Γκονζάλες του Ολυμπιακού βρέθηκε στις κλήσεις του Μεξικού κόντρα στην Τζαμάικα για το Nations League, την στιγμή που ο Ορμπελίν Πινέδα έμεινε εκτός αποστολής.

Το Μεξικό ετοιμάζεται να επιστρέψει στο Nations League αντιμετωπίζοντας την Τζαμάικα σε δύο αναμετρήσεις. Η πρώτη έχει προγραμματιστεί για την επόμενη Κυριακή (15/11) ενώ η δεύτερη θα πραγματοποιηθεί στην έδρα των Μεξικανών, στο Μοντερέι την Τετάρτη (18/11).

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού, Αρμάντο Γκονζάλες, βρίσκεται ανάμεσα στις κλήσεις του τεχνικού του Μεξικού, Ράφαελ Μάρκες, για να βρεθεί στην αποστολή των αναμετρήσεων κόντρα στην Τζαμάικα. Ο ίδιος έχει ξεκινήσει με καλούς αριθμούς την παρουσία του στην Ευρώπη έχοντας 5 γκολ και 2 ασίστ σε 15 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.

Ωστόσο εντύπωση προκαλεί η επιλογή του Μάρκες να μην συμπεριλάβει στα πλάνα του για τις δύο αναμετρήσεις τον άλλοτε χαφ της ΑΕΚ, Ορμπελίν Πινέδα, γεγονός που δεν έχει ξανασυμβεί πρόσφατα.

