Στην αποστολή με το Μεξικό ο Γκονζάλες, «έκπληξη» με Πινέδα
Το Μεξικό ετοιμάζεται να επιστρέψει στο Nations League αντιμετωπίζοντας την Τζαμάικα σε δύο αναμετρήσεις. Η πρώτη έχει προγραμματιστεί για την επόμενη Κυριακή (15/11) ενώ η δεύτερη θα πραγματοποιηθεί στην έδρα των Μεξικανών, στο Μοντερέι την Τετάρτη (18/11).
Ο επιθετικός του Ολυμπιακού, Αρμάντο Γκονζάλες, βρίσκεται ανάμεσα στις κλήσεις του τεχνικού του Μεξικού, Ράφαελ Μάρκες, για να βρεθεί στην αποστολή των αναμετρήσεων κόντρα στην Τζαμάικα. Ο ίδιος έχει ξεκινήσει με καλούς αριθμούς την παρουσία του στην Ευρώπη έχοντας 5 γκολ και 2 ασίστ σε 15 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.
Ωστόσο εντύπωση προκαλεί η επιλογή του Μάρκες να μην συμπεριλάβει στα πλάνα του για τις δύο αναμετρήσεις τον άλλοτε χαφ της ΑΕΚ, Ορμπελίν Πινέδα, γεγονός που δεν έχει ξανασυμβεί πρόσφατα.
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