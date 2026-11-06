Κάιρινεν: Μέσα στις κλήσεις της εθνικής Φινλανδίας για το Nations League
Ο Κάαν Κάιρινεν θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εθνική ομάδα της Φινλανδίας, που ετοιμάζεται να δώσει δύο τελευταία ματς για το Nations League.
Ο μέσος στης ΑΕΚ, κλήθηκε και για τα δύο παιχνίδια από τον Γιάκομπ Φρις, με το πρώτο να διεξάγεται στα Τίρανα απέναντι στην Αλβανία στις 12 Νοεμβρίου και το δεύτερο στις 15 του μήνα με το Σαν Μαρίνο στο Ελσίνκι.
Οι Σκανδιναβοί αυτή τη στιγμή στη League C της διοργάνωσης κι αναζητά την άνοδο στη δεύτερη κατηγορία. Στην κατάταξη είναι 3η με 7 βαθμούς όπως και η Λευκορωσία, ενώ στην κορυφή είναι η Αλβανία.
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