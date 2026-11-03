Οι Ελληνες φίλαθλοι αγκαλιάζουν για ακόμη μια φορά την Εθνική ομάδα κάνοντας τρίτο διαδοχικό sold out και στο ματς κόντρα στη Σερβία στο Πανθεσσαλικό.

Σε όποιο γήπεδο κι αν παίζει η Εθνική Ελλάδας προσελκύει την αγάπη των φιλάθλων της, με τη «γαλανόλευκη» να κάνει ακόμα ένα sold out, το τρίτο στη σειρά μετά τα ματς στην Τούμπα με Ολλανδία και Γερμανία.

Συγκεκριμένα μέσα σε λίγες ώρες, όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ, εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια για την αναμέτρηση του Πανθεσσαλικού με τη Σερβία (16/11) στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής του Nations League.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Η Εθνική γεμίζει τα γήπεδα σε όποια πόλη της χώρας κι αν αγωνίζεται. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και τώρα Βόλος! Το Πανθεσσαλικό Στάδιο θα είναι γεμάτο στο παιχνίδι με την Σερβία στις 16 Νοεμβρίου, αφού τα εισιτήρια του αγώνα εξαντλήθηκαν σε λίγες ώρες, για να σημειωθεί ένα ακόμη sold out σε αγώνα της "γαλανόλευκης"!

Οι διεθνείς ποδοσφαιριστές καταθέτουν και την ψυχή τους στα παιχνίδια και οι φίλοι της Εθνικής το αναγνωρίζουν. Το ταλέντο υπάρχει, η θέληση υπάρχει και όταν σε αυτά προστίθενται η αγάπη και το πάθος των φιλάθλων, οι στόχοι έρχονται πιο κοντά.

Έτσι και σε αυτό το ματς, στην προσπάθεια να βρεθεί για πρώτη φορά στα προημιτελικά του Nations League, η "γαλανόλευκη" θα έχει τον πιο μεγάλο σύμμαχο, τον κόσμο της.

Ευχαριστούμε Θεσσαλία, ευχαριστούμε Ελλάδα, πάμε όλοι μαζί για τη νίκη»!