Οι Λούκα Γιόβιτς και Άντριγια Ζίβκοβιτς κλήθηκαν κανονικά στην εθνική Σερβίας ενόψει και του αγώνα ενάντια στην Εθνική Ελλάδος για το Nations League.

Αντιμέτωποι με την Εθνική Ελλάδος θα τεθούν κανονικά οι Λούκα Γιόβιτς και Άντριγια Ζίβκοβιτς, οι οποίοι βρέθηκαν στις κλήσεις της εθνικής Σερβίας, με την οποία κοντράρεται η Εθνική μας ομάδα στις 16/11, για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Nations League.

Οι Σέρβοι θα δώσουν ακόμη ένα ματς για την ίδια διοργάνωση, καθώς στις 13 του ίδιου μήνα θα αντιμετωπίσουν στο περίφημο «Μαρακανά» του Βελιγραδίου την ανανεωμένη εθνική Γερμανίας του Γιούργκεν Κλοπ.

Ο 30χρονος Άντριγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ μετράει 66 συμμετοχές με το εθνόσημο έχοντας σημειώσει μονάχα δύο τέρματα ενώ ο κατά δύο χρόνια μικρότερός του, Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ έχει παίξει 56 φορές κι έχει σκοράρει δώδεκα γκολ.

😍🇷🇸 Селектор репрезентације Србије Вељко Пауновић је уз помоћ ђака, своје учитељице и својих другарица и другова из одељења (генерација '77) ОШ „Стефан Немања” на оригиналан и симпатичан начин објавио списак играча на које рачуна за утакмице против Немачке и Грчке у Лиги нација. 🇷🇸🆚🇩🇪 | 13. новембар, Београд 🇬🇷🆚🇷🇸 | 16. новембар, Волос Једна земља. Једна репрезентација. Моја Србија. Ја навијам за Србију! ❤️💙🤍 November 3, 2026

Αναλυτικά η αποστολή της Σερβίας:

Τερματοφύλακες: Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Πέτροβιτς, Στάνκοβιτς, Ρόσιτς.

Αμυντικοί: Πάβλοβιτς, Μιλένκοβιτς, Εράκοβιτς, Μπάμπιτς, Στέφαν Γκούντελι, Σίμιτς, Νεντέλκοβιτς, Τέρζιτς, Σούκατσεφ.

Μέσοι: Στάνκοβιτς, Μαξίμοβιτς, Λούκιτς, Τζόντιτς, Ντραγκόγεβιτς, Κόστιτς, Σεργκέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Ζίβκοβιτς, Λούτσιτς, Σάμαρτζιτς, Κόστοφ, Τάντιτς.