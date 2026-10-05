Πορτογαλία: Ο Ζεσούς άνοιξε την πόρτα της επιστροφής στον Κριστιάνο
Ο Ζόρζε Ζεσούς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του Κριστιάνο Ρονάλντο στην εθνική Πορτογαλίας, ξεκαθαρίζοντας πως από τη δική του πλευρά δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Μάλιστα, χαρακτήρισε όσα προηγήθηκαν μεταξύ των δύο πλευρών μια «παρεξήγηση» που, όπως εκτιμά, μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα.
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«Δεν ξέρω τι θα συμβεί. Από τη δική μου πλευρά, όλα παραμένουν ανοιχτά. Πριν από την επόμενη κλήση θα πρέπει πρώτα ο ίδιος να αποφασίσει τι θέλει να κάνει με την καριέρα του. Αν συνεχίζει να αγωνίζεται και θέλει να βρίσκεται στην Εθνική, μπορεί να επιστρέψει όποτε θελήσει. Γιατί όχι; Αυτό που συνέβη ήταν μια παρεξήγηση και, κατά τη γνώμη μου, είναι κάτι που μπορεί να λυθεί εύκολα. Από την πλευρά μου δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πότε θα ξεκαθαρίσει; Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Θα δούμε. Μόλις τελείωσε αυτό το παιχνίδι...», τόνισε ο Πορτογάλος Ομοσπονδιακός τεχνικός.
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