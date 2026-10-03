Τσιμικας: «Παίζαμε με Λιχτενστάιν με 1.000 άτομα, να κλείσουμε με χαμόγελα αυτά τα ματς»

Ο αριστερός μπακ της Εθνικής, Κωνσταντίνος Τσιμίκας μιλώντας για το νέο μεγάλο παιχνίδι με την Γερμανία στη Τούμπα ανέφερε πως σε τέτοια ματς δείχνουν οι παίκτες την αξία τους και πως θέλουν να κλείσουν με χαμόγελα αυτά τα συνεχόμενα μεγάλα παιχνίδια.

Η Εθνική ομάδα υποδέχεται την Κυριακή στη Τούμπα (21:45) την Γερμανία για την 4η αγωνιστική του Nations League με τον Κωνσταντίνο Τσιμίκα στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου να αναφέρει τα εξής: «Οι Γερμανοί θα έρθουν πιο έτοιμοι μετά το πρώτο ματς. Θα θέλουν να δείξουν τον καλύτερό τους εαυτό, αλλά εμείς θα είμαστε συγκεντρωμένοι για να νικήσουμε ξανά».

Για το ότι έπαιξε σε μία γεμάτη Τούμπα: «Είναι σημαντικό η Εθνική να παίζει σε κάθε γήπεδο εντός Ελλάδας. Είχαμε καιρό να παίξουμε στη Θεσσαλονίκη. Ο κόσμος μας αγκάλιασε στον προηγούμενο αγώνα. Ήταν πάντα εκεί να μας δώσει κίνητρο. Είναι πάντα χαρά να βλέπουμε τους Έλληνες να πανηγυρίζουν όλοι μαζί. Ως παιδί της Βόρειας Ελλάδας είμαι χαρούμενος που έπαιξα στα μέρη μου».

Για το αν έχουν βοηθήσει τα συνεχόμενα μεγάλα ματς: «100%. Δείχνουμε την αξία μας ως παίκτες και ως χώρα. Είμαστε κοντά στο να διεκδικήσουμε πολλά πράγματα. Θέλει ο καθένας να παίξει σε μεγάλη διοργάνωση. Κάνουμε σκληρή προπόνηση και σίγουρα μας βοήθησαν αυτά τα τρία ματς. Ήταν ένα σκαλοπάτι όλα να φτάσουμε εδώ και μας έκανε πιο έτοιμους για να παρουσιαστούμε ως ομάδα».

Για την διαχείριση των αγώνων: «Αρχικά η θέληση είναι πιο πάνω από την κόπωση. Μιλάμε και λέμε ο καθένας πόσο τα θέλουν αυτά ματς. Σίγουρα υπάρχει κούραση, αλλά γι' αυτό προπονούμαστε όλα αυτά τα χρόνια. Κοιμόμαστε καλά, τρώμε καλά, πολύ μασάζ κι όλα είναι ωραία».

Για το ότι ένα έθνος τους περιμένει πως και πως: «Σημαντικό να βλέπουμε τα γήπεδα γεμάτα. Θυμάμαι με το Λιχτενστάιν παίζαμε στο ΟΑΚΑ μπροστά σε 1.000 άτομα. Το κερδίσαμε όλοι αυτό. Είναι χαρά να παίζεις σε μεγάτα γήπεδα κι όλοι να θέλουν να σε δουν. Είχαμε sold out στην Τούμπα, ενώ στη Γερμανία ήταν χιλιάδες Έλληνες. Θυμάμαι πιο πολύ μπλε στις εξέδρες».

Για τη Γερμανία που έρχεται πιο υποψιασμένη: «Θα είναι ακόμα πιο δύσκολο από το ματς στη Γερμανία. Οι παίκτες που είναι τώρα στην αποστολή δεν έχουν παίξει πολύ μαζί. Είναι και καλό και κακό αυτό. Είναι το τελευταίο ματς και θέλουμε να κλείσουμε με χαμόγελα αυτό το διάλειμμα. Ας νικήσει ο καλύτερος».

Για τον Κλοπ: «Έχει εξαιρετικό υλικό η Γερμανία. Ο φίλος μου Βιρτς παίζει περισσότερο. Εζησα για χρόνια με τον Κλοπ, έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Γιορτάσαμε μαζί. Κρατάω τις καλές στιγμές. Χαίρομαι που θα τον ξαναδώ και θα βλέπω γνώριμα πρόσωπα».