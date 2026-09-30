Ολλανδία: «Καμπανάκι» μετά τους διαδοχικούς τραυματισμούς

Καμπανάκι κινδύνου για τις επιπτώσεις που έχει στους ποδοσφαιριστές το ολοένα και πιο επιβαρυμένο αγωνιστικό πρόγραμμα έκρουσε ο πρώην γιατρός της Αϊντχόφεν.

Ο τραυματισμός του Φαν Χέκε σκόρπισε απογοήτευση στις τάξεις των Οράνιε. Ο πρώην γιατρός της PSV υποστήριξε ότι η κατάσταση δεν αποτελεί έκπληξη. Αντίθετα, τη θεωρεί συνέπεια των συνεχόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων και της έλλειψης επαρκούς χρόνου αποκατάστασης.

«Από ιατρικής πλευράς, αυτό έχει τεράστιο αντίκτυπο. Το βλέπουν όλοι από τον μεγάλο αριθμό τραυματισμών, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Απλώς δεν έχω την ψευδαίσθηση ότι κάποιος θα ακούσει ποτέ. Τα εμπορικά συμφέροντα είναι τεράστια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο επίκεντρο της κριτικής του βρέθηκε το Nations League. Ο Φαν ντεν Χόχενμπαντ αναρωτήθηκε κατά πόσο ήταν απαραίτητη η δημιουργία μιας ακόμη διοργάνωσης, από τη στιγμή που υπήρχαν ήδη το Euro και το Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Οι παίκτες φεύγουν από τα πρωταθλήματά τους, ταξιδεύουν από κάθε γωνιά του κόσμου και μετά όλοι εκπλήσσονται με τους τραυματισμούς. Φοβάμαι ότι θα ακολουθήσουν πολλοί περισσότεροι. Είναι σαν να προσπαθείς να αδειάσεις τα νερά ενώ η βρύση παραμένει ανοιχτή, γιατί οι παίκτες απλώς δεν έχουν την ξεκούραση που χρειάζονται», τόνισε.

Η Ολλανδία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα, καθώς ο Τσάβι έχει ήδη χάσει αρκετούς ποδοσφαιριστές. Μπρόμπεϊ, Χερτρούιντα, Χάκπο και Φαν Χέκε έχουν τεθεί εκτός, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα στον Ισπανό ομοσπονδιακό τεχνικό.

Ο πρώην γιατρός της Αϊντχόφεν ξεχώρισε, πάντως, τους τραυματισμούς που προκύπτουν από επαφή από εκείνους που μπορεί να συνδέονται με την καταπόνηση.

«Το ποδόσφαιρο παραμένει άθλημα επαφής. Αν συμβεί κάτι σε ένα τάκλιν, όπως στην περίπτωση του Χάκπο, αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού. Όμως, αν κοιτάξουμε τον Μπρόμπεϊ, έχει έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο. Αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα υπερφόρτωσης», εξήγησε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην Premier League, επισημαίνοντας ότι οι ποδοσφαιριστές καλούνται ήδη να ανταποκριθούν σε ένα εξαιρετικά απαιτητικό πρόγραμμα με δύο αγώνες την εβδομάδα, προτού προστεθούν οι υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.

«Και μετά βάζουν στη μέση μια περίοδο Nations League με τέσσερα παιχνίδια μέσα σε δύο εβδομάδες. Είναι ακατανόητο. Όταν ήμουν γιατρός στην Αϊντχόφεν, είχα πολύ πιο εύκολη δουλειά. Σήμερα η κατάσταση έχει γίνει πραγματικά πολύ πιο δύσκολη», πρόσθεσε.