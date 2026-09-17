Δύο 22αδες κάλεσε ο Κλοπ για τους τέσσερις πρώτους αγώνες της Γερμανίας στο Nations League και εξήγησε τον λόγο...

Η πρώτη αποστολή της εθνικής Γερμανίας στην εποχή του Γιούργκεν Κλοπ έκρυβε εκπλήξεις. Αφού ο Γερμανός τεχνικός των Πάντσερ κάλεσε συνολικά 44 ποδοσφαιριστές για τα τέσσερα παιχνίδια που ακολουθούν μεταξύ αυτών και με την Ελλαδα.

Η Γερμανία έχει μπροστά της τέσσερις αγώνες μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων. Ο Κλοπ, λοιπόν, αποφάσισε να ανοίξει αρκετά τη λίστα του, χωρίζοντας τους διεθνείς σε δύο γκρουπ.

Συγκεκριμένα, όπως ξεκαθάρισε ο ίδιος, δεν πρόκειται για πρώτη και δεύτερη ομάδα. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια «Α» και κάποια «Β» Γερμανία. Ο Κλοπ θέλει να έχει όσο το δυνατόν περισσότερες επιλογές στη διάθεσή του, ώστε να διαχειριστεί τον φόρτο των αγώνων και την κατάσταση των παικτών.

«Είναι πολύ ασυνήθιστο για μια εθνική ομάδα να πρέπει να παίξει τέσσερα διεθνή παιχνίδια σε δύο εβδομάδες», εξήγησε ο Κλοπ στη συνέντευξη Τύπου, σημειώνοντας παράλληλα πως στόχος είναι η Γερμανία να διεκδικήσει τη νίκη και στα τέσσερα παιχνίδια.

Να θυμίσουμε πως η Γαλανόλευκη θα αντιμετωπισει δις τους Γερμανούς στις 27/9 στις 21:45 και στις 4/10 ίδια ώρα θα υποδεχτεί τα Πάντσερ στην Τούμπα (Live από το Gazzetta).

Από τους 44 παίκτες που κάλεσε, οι 16 δεν έχουν ακόμη αγωνιστεί με την ανδρική εθνική ομάδα. Πρόκειται για τους Φιν Ντάμεν, Γιόνας Ούρμπιχ, Νόα Ατούμπολου, Χένες Μπέρενς, Μαξ Ρόζενφέλντερ, Φίλιπ Τρόι, Μπαμπασέ Κοντέ, Γιανίκ Ένγκελχαρντ, Γιουνές Εμπνουταλίμπ, Φιν Γέλτσβ, Μίκα Μπάουρ, Σαΐντ Ελ Μαλά, Μπράιαν Γκρούντα, Βιτάλι Γιάνελτ, Φέλιξ Κάιντελ και Ντέρι Σέρχαντ.

Αναλυτικα οι κλήσεις:

Τερματοφύλακες

Φιν Ντάμεν - Άουγκσμπουργκ

Αλεξάντερ Νίμπελ - Μπεσίκτας

Μαρκ-Αντρέ τερ Στέγκεν - Άγιαξ

Αμυντικοί

Χένες Μπέρενς - Άουγκσμπουργκ

Γιαν-Άουρελ Μπισέκ -Ίντερ

Νέιθανιελ Μπράουν -Μπάγερν Μονάχου

Μαξ Ρόζενφελντερ -Φράιμπουργκ

Νίκο Σλότερμπεκ - Μπορούσια Ντόρτμουντ

Τζόναθαν Τα - Μπάγερν Μονάχου

Φίλιπ Τρόι - Φράιμπουργκ

Γιόσα Βάγκνομαν - Στουτγκάρδη

Μέσοι

Νάντιμ Αμίρι - Μάιντς 05

Εμρέ Τσαν - Μπορούσια Ντόρτμουντ

Γιανίκ Ένγκελχαρντ - Φράιμπουργκ

Κρις Φίριχ - Στουτγκάρδη

Σερζ Γκνάμπρι -Μπάγερν Μονάχου

Λέναρτ Καρλ - Μπάγερν Μονάχου

Γιόσουα Κίμιχ - Μπάγερν Μονάχου

Τζαμάλ Μουσιάλα - Μπάγερν Μονάχου

Φέλιξ Ενμέτσα - Μπορούσια Ντόρτμουντ

Κέβιν Σάντε - Μπρέντφορντ

Άντον Σταχ - Λιντς

Επιθετικοί

Γιούνες Εμπνουταλίμπ - Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Κάι Χάβερτς - Άρσεναλ

Για Σερβία και Ελλαδα:

Τερματοφύλακες

Νόα Ατουμπόλου - Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Φιν Ντάμεν - Άουγκσμπουργκ

Γιόνας Ούρμπιχ - Μπάγερν Μονάχου

Αμυντικοί

Βάλντεμαρ Άντον - Μπορούσια Ντόρτμουντ

Ρίντλε Μπακού - Λειψία

Φιν Γέλτσχ - Στουτγκάρδη

Μαξιμίλιαν Μίτελστεντ - Στουτγκάρδη

Νταβίντ Ράουμ - Λειψία

Μάλικ Τιάου - Νιούκαστλ

Μέσοι

Καρίμ Αντεγέμι - Μπαρτσελόνα

Μίκα Μπάουρ - Σέλτικ

Τομ Μπίσοφ - Μπάγερν Μονάχου

Σαΐντ Ελ Μαλά - Κολωνία

Μπράιαν Γκρούντα - Μπράιτον

Βιτάλι Γιάνελτ - Μπρέντφορντ

Φέλιξ Κάιντελ - Έλβερσμπεργκ

Αλεξάνταρ Πάβλοβιτς - Μπάγερν Μονάχου

Ντέρι Σέρχαντ - Φράιμπουργκ

Φλόριαν Βιρτς - Λίβερπουλ

Επιθετικοί

Τζόναθαν Μπούρκχαρντ - Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Νικ Βόλτεμαντε - Γιουβέντους