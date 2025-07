Με μια άκρως συγκινητική ανάρτηση η Πορτογαλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου αποχαιρέτησε τον Ντιόγκο Ζότα και τον αδερφό του, Αντρέ, που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο.

Συγκλονισμένη είναι η παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα με την είδηση του ξαφνικού χαμού του Ντιόγκο Ζότα, αλλά και του αδερφού του, Αντρέ.

Οι δυο τους έχασαν τη ζωή τους όταν έχασαν τον έλεγχο του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν σε περιοχή της Ισπανίας, με αποτέλεσμα αυτό να συγκρουστεί και να τυλιχθεί στις φλόγες.

Η τραγική αυτή είδηση δυστυχώς επιβεβαιώθηκε και από επίσημα «στόματα», καθώς η Πορτογαλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου εξέδωσε μια συγκινητική ανακοίνωση, αποχαιρετώντας δυο πρωταθλητές, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση:

Η Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και ολόκληρη η πορτογαλική ποδοσφαιρική κοινότητα είναι συντετριμμένες από τον θάνατο του Ντιόγκο Ζότα και του αδελφού του Αντρέ Σίλβα, σήμερα το πρωί στην Ισπανία.

Πολύ περισσότερο από ένας φανταστικός παίκτης, ο οποίος έπαιξε σχεδόν 50 φορές για την Εθνική Ομάδα, ο Ντιόγκο Ζότα ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, σεβαστός από όλους τους συμπαίκτες και τους αντιπάλους του, κάποιος με μεταδοτική χαρά και αναφορά στην ίδια την κοινότητα.

Η Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους φίλους του Ντιόγκο και του Αντρέ Σίλβα, καθώς και στην Λίβερπουλ και την Πεναφιέλ, τους συλλόγους όπου αγωνίστηκαν αντίστοιχα οι παίκτες.

Η Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχει ήδη ζητήσει από την UEFA ενός λεπτού σιγή αυτή την Πέμπτη, πριν από τον αγώνα της ομάδας μας εναντίον της Ισπανίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών.

Χάσαμε δύο πρωταθλητές. Ο θάνατος του Ντιόγκο και του Αντρέ Σίλβα αποτελεί μια ανεπανόρθωτη απώλεια για το πορτογαλικό ποδόσφαιρο και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τιμήσουμε την κληρονομιά τους κάθε μέρα.

A Federação Portuguesa de Futebol e todo o Futebol português estão completamente devastados com a morte de Diogo Jota e do seu irmão André Silva, esta madrugada, em Espanha.



