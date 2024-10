Η ομοσπονδία της Αγγλίας γνωστοποίησε τη συμφωνία με τον Τόμας Τούχελ ο οποίος είναι ένας από τους πλέον καταλληλότερους προπονητές που κυκλοφορούν όσον αφορά αποκλειστικά τις νοκ άουτ διοργανώσεις και επιστρέφει στο Νησί με στόχο να ξορκίσει το... στοιχειωμένο «It's coming home»!

Το μεγάλο deal ανάμεσα στην Αγγλία και τον Τόμας Τούχελ είναι πλέον γεγονός. Η ομοσπονδία της Αγγλίας δεν άργησε και λίγες ώρες μετά τα δημοσιεύματα περί συμφωνίας, επιβεβαίωσε την ολοκλήρωση του deal με τον Γερμανό ο οποίος θα αναλάβει από τον Γενάρη του 2025 μέχρι και το καλοκαίρι του 2026, μετά δηλαδή το Μουντιάλ των ΗΠΑ.

Ήδη στο Νησί έχει γίνει μεγάλος ντόρος όσον αφορά τη συγκεκριμένη συμφωνία. Είναι σωστή ή όχι η πρόσληψη του Τούχελ; Θα αποδειχθεί ο Γερμανός κατάλληλος για τον δύσκολο πάγκο των «τριών λιονταριών»; Θα μπορέσει επιτέλους να ξορκίσει την... κατάρα του «It's coming home»;

Μπορεί να μην κατάφερε να πάρει κάποιο πρωτάθλημα με την Τσέλσι. Με την Μπάγερν μπόρεσε όμως να κατακτήσει την Bundesliga στην πρώτη του χρονιά στην «Allianz Arena», ενώ στο παρελθόν κατέκτησε και δύο πρωταθλήματα Γαλλίας με την Παρί Σεν Ζερέν. Για τον Τούχελ ωστόσο οι νοκ άουτ διοργανώσεις έχουν αποδειχθεί πως του... πάνε περισσότερο.

Ο Γερμανός έχει το «know how» στους θεσμούς αυτούς και το έχει αποδείξει περίτρανα. Άλλωστε οι περισσότεροι του τίτλοι έχουν κατακτηθεί σε αυτές τις διοργανώσεις, με αποκορύφωμα φυσικά το Champions League του 2021 με την Τσέλσι.

Ο Τούχελ αποτελεί έναν προπονητή που έχει δημιουργηθεί για αυτές τις διοργανώσεις. Οι αριθμοί... μιλάνε από μόνοι τους. Ο Γερμανός τεχνικός είχε ποσοστό νικών 74% στον πάγκο της Τσέλσι σε νοκ άουτ παιχνίδια. Το ποσοστό αυτό για τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ στον πάγκο της Αγγλίας έφτασε μέχρι και το 54%, με τη διαφορά να μοιάζει στα... χαρτιά αρκετά μεγάλη.

Thomas Tuchel had a 74% win rate in knockout competitions the last time he had a job in England. Gareth Southgate’s record for the national team in major tournaments was 54%.



The man fo finally get England over the line? 🏆 pic.twitter.com/dlkLchK4x4