Σύμφωνα με το «Footmercato», ο Κιλιάν Μπαπέ έχει ενημερώσει την ομοσπονδία της χώρας του ότι σκοπεύει να αγωνίζεται για τη Γαλλία μόνο στα υψίστης σημασίας ματς, ώστε να αποφύγει τυχόν τραυματισμούς.

Εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων για την απόφαση του Κιλιάν Μπαπέ να απέχει από την εθνική Γαλλίας σε αυτό το break για το Nations League, η «Footmercato» αποκάλυψε τους λόγους που ο διεθνής σταρ είχε αυτή την επιθυμία.

Σύμφωνα με τον Σαντί Αουνά, ο 25χρονος πριν ακόμα γίνει γνωστή η απουσία του από την αποστολή των «τρικολόρ», είχε ενημερώσει την Ομοσπονδία της χώρας του ότι θέλει να αγωνίζεται μόνο στα πολύ σημαντικά παιχνίδια, παρά το ότι έχει οριστεί αρχηγός της ομάδας από τον Ντιντιέ Ντεσάν.

Η απόφασή του αυτή, φαίνεται να σχετίζεται με το στόχο που έχει θέσει για το 2025, που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας. Ο στράικερ της Ρεάλ Μαδρίτης δεν θέλει να ρισκάρει έναν σοβαρό τραυματισμό που θα βάλει φρένο στην πορεία του με τους Μερένγκες, επομένως θα πρέπει να... θυσιάζει προς το παρόν τη διεθνή του καριέρα θέτοντας τη Βασίλισσα ως προτεραιότητα.

Ο Μπαπέ, παρά το ότι δεν ακολούθησε τους Μπλε στις υποχρεώσεις τους στο Nations League, παίζει κανονικά για τους Μαδριλένους στη La Liga, γεγονός που έριξε περισσότερο λάδι στη φωτία μετά την είδηση ότι έμεινε εκτός Εθνικής.

