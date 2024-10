Δίχως τον Μπουκαγιό Σάκα θα παραταχθεί η Αγγλία απέναντι στη Φινλανδία για την 4η αγωνιστική του Nations League.

Την άμεση επιστροφή στις νίκες ψάχνει η Αγγλία μετά την ήττα από την Εθνική Ελλάδας στο «Γουέμπλεϊ» το βράδυ της Πέμπτης. Τα «τρία λιοντάρια» θα αντιμετωπίσουν τη Φινλανδία (13/10, 19:00) εκτός έδρας στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των ομίλων του Nations League, στοχεύοντας αποκλειστικά μόνο στη νίκη και τους τρεις βαθμούς.

Ο Λι Κάρσλεϊ βέβαια καλείται να καταστρώσει τα πλάνα του δίχως τον Μπουκαγιό Σάκα. Ο νεαρός εξτρέμ της Άρσεναλ αποχώρησε με ενοχλήσεις απέναντι στην Ελλάδα και όπως αναφέρει η «Mirror» το πρόβλημα αυτό δεν θα του επιτρέψει να αγωνιστεί απέναντι στους Φινλανδούς.

Ο Σάκα μάλιστα αναμένεται να επιστρέψει εντός των επόμενων ωρών στην Άρσεναλ προκειμένου να τον δουν οι άνθρωποι των «κανονιέρηδων» ώστε να ξεκαθαριστεί και το μέγεθος της ζημιάς που υπέστη απέναντι στην ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

