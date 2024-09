Στο «παρθενικό» του παιχνίδι στον πάγκο της εθνικής Αγγλίας, ο Λι Κάρσλεϊ έκανε το πρώτο του... λάθος, μπερδεύοντας τους πάγκους των δύο ομάδων.

Δύο από τις αντιπάλους της Ελλάδας στο Nations League, η Ιρλανδία και η Αγγλία, αναμετρώνται αυτή την ώρα «Aviva Stadium».

Αυτό είναι το πρώτο ματς του Λι Κάρσλεϊ στον πάγκο των Τριών Λιονταριών, ο οποίος τελεί χρέη υπηρεσιακού τεχνικού μετά την αποχώρηση του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ μέσα στο καλοκαίρι.

Ο 50χρονος πορπονητής, κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, τα έκανε λιγάκι... μαντάρα, καθώς μπέρδεψε τους πάγκους των δύο ομάδων.

Κάθισε στην πλευρά των Ιρλανδών, λίγο προτού έρθουν και του ζητήσουν να αλλάξει μεριά, με τον Κάρσλεϊ να σηκώνεται χαμογελώντας αμήχανα και πηγαίνοντας στον σωστό πάγκο!

Lee Carsley was in the zone... just the wrong one! #IRLENG



📹 @beINSPORTS_EN pic.twitter.com/nFMn1iOiUy