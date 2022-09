Μαγκουάιρ: «Τα λάθη είναι μέρος του παιχνιδιού, ζητώ συγγνώμη»

Ο Χάρι Μαγκουάιρ με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ζήτησε συγγνώμη από τους οπαδούς της εθνικής Αγγλίας τονίζοντας πως τα λάθη είναι μέρος του ποδοσφαίρου.

Ο Άγγλος κεντρικός αμυντικός μετά την χθεσινή κακή εμφάνισή του με την φανέλα των «τριών λιονταριών» κόντρα στην εθνική Γερμανίας και την ισοπαλία με 3-3 στο αντίο της Αγγλίας στο Nations League 2022-2023, όπου έμεινε χωρίς νίκη, ζήτησε συγγνώμη από τους φιλάθλους της χώρας του επισημαίνοντας πως τα λάθη είναι μέρος του παιχνιδιού.

