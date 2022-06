Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας υπερασπίστηκε απόλυτα την αντίδραση των παιδιών που βρέθηκαν στην Puskás Aréna αποκαλώντας «ηλίθιους» όσους θεώρησαν ότι το γιουχάρισμα είναι πολιτική δήλωση.

Περισσότερα από 30.000 παιδιά κάτω των 14 ετών βρέθηκαν στην Puskás Aréna το Σάββατο (04/06) και παρακολουθήσουν την Εθνική Ουγγαρίας να επικρατεί με 1-0 της Αγγλίας του Σάουθγκεϊτ στο Nations League.

Οι γηπεδούχοι είχαν τιμωρηθεί από την UEFA με πέντε παιχνίδια κεκλεισμένων των θυρών λόγω ρατσιστικών και ομοφοβικών συνθημάτων και πανό, κατά τη διάρκεια του Euro 2020. Όμως η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας εκμεταλλεύτηκε ένα κενό στους κανονισμούς της UEFA, και γέμισε έτσι τις κερκίδες του γηπέδου με 30.000 παιδιά συνοδευόμενα από περίπου 3.000 ενήλικες.

Ωστόσο, λίγο πριν την σέντρα του αγώνα, κι ενώ οι παίκτες της Αγγλίας γονάτισαν δηλώνοντας την αντίθεσή τους στον ρατσισμό και τις διακρίσεις, όπως γίνεται συνήθως στα ευρωπαϊκά παιχνίδια μεγάλος αριθμός των φιλάθλων στην κερκίδα αποδοκίμασε τους παίκτες του Σάουθγκεϊτ.

Ο υπουργός Εξωτερικών για τη Διεθνή Επικοινωνία και τις Σχέσεις της χώρας, Ζόλταν Κόβατς, τοποθετήθηκε σχετικά, χαρακτηρίζοντας «ηλίθιους» όλους όσοι κατηγόρησαν τα παιδιά, τονίζοντας πως δεν μπορεί να συνδεθεί η πράξη τους με κάποιου είδους πολιτική δήλωση.

«Όποιος πιστεύει ότι τα παιδιά που παρακολουθούν έναν ποδοσφαιρικό αγώνα στη Βουδαπέστη μπορούν να κατηγορηθούν για κάποιου είδους πολιτική δήλωση είναι πραγματικά ηλίθιος», έγραψε ο Κόβατς στο Twitter. «Συγχαρητήρια στην εθνική μας ομάδα, χειροκροτήματα για τα 35.000 παιδιά», πρόσθεσε.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο ακροδεξιός πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, είπε πέρυσι -κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος- ότι η πίεση στους αθλητές να γονατίζουν είναι «προκλητική».

«Αν είσαι επισκέπτης σε μια χώρα, κατανοείς τον πολιτισμό της και δεν την προκαλείτε. Μην προκαλείτε τον οικοδεσπότη... Μπορούμε να δούμε αυτό το σύστημα χειρονομιών από την πολιτιστική μας σκοπιά ως ακατανόητο, ως πρόκληση. Οι οπαδοί αντέδρασαν όπως αντιδρούν συνήθως αυτοί που προκαλούνται στην πρόκληση. Δεν επιλέγουν πάντα την πιο κομψή μορφή (αντίδρασης), αλλά πρέπει να καταλάβουμε τους λόγους τους... Συμφωνώ με τους οπαδούς ».

Anyone who thinks that children attending a football match in Budapest can be blamed for any kind of political statement is truly an idiot.



Congratulations to our national team, applause for the 35,000 kids.@Tom_Morgs @philmcnulty @NickAmes82 @squiresexpress @johncrossmirror pic.twitter.com/AMQ80WOZJW