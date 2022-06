Οι νεαροί οπαδοί της Ουγγαρίας αποδοκίμασαν τους ποδοσφαιριστές της Αγγλίας που γονάτισαν πριν τη σέντρα της αναμέτρησης στην «Puskas Arena» στο πλαίσιο του «Black Lives Matter».

Η Ουγγαρία υποδέχτηκε την Αγγλία στην «Puskas Arena» για την πρώτη αγωνιστική του Nations League με την παρουσία μόνο 30.000 παιδιών έως 14 ετών, για να μη γίνει το ματς κεκλεισμένων των θυρών λόγω ρατσιστικών επιθέσων, αλλά δυστυχώς οι νεαροί οπαδοί των γηπεδούχων ακολούθησαν τα «βήματα» των μεγαλύτερων. Πριν τη σέντρα οι παίκτες των «Λιονταριών» γονάτισαν στο πλαίσιο του «Black Lives Matter» και τα παιδιά που βρέθηκαν στο γήπεδο τους... γιούχαραν.

Hungary forced to play game behind closed doors due to fan racism, let in 30,000+ under 14s, who boo England players taking the knee pic.twitter.com/jt652RE310