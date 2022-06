Ο Γκρεγκόρζ Κριχόβιακ αποχώρησε εκτάκτως από την αποστολή της εθνικής Πολωνίας, όμως δεν σχετίζεται με το μέλλον του αλλά με απώλεια στενού οικογενειακού του προσώπου.

Ο Γκρεγκόρζ Κριχόβιακ ξεκίνησε βασικός και έπαιξε 81 λεπτά στο παιχνίδι της Πολωνίας με την Ουαλία για την πρώτη αγωνιστικής της League A του Nations League, όμως σήμερα (3/6) δεν πήρε μέρος στην προπόνηση και αποχώρησε εκτάκτως από την αποστολή της εθνικής του ομάδας.

Η απουσία του 31χρονου διεθνή μέσου συνδέθηκε με πιθανό ταξίδι του στο Κράσνονταρ για να βγάλει άκρη για το μέλλον του, όμως άμεσα διαψεύστηκε. Σύμφωνα με ενημέρωση του ομοσπονδιακού τεχνικού, Τσέσλαβ Μίχνιεβιτς αποχώρησε λόγω απώλειας ενός στενού οικογενειακού του προσώπου και πρέπει να παρεβρεθεί στην κηδεία.

Niektórzy w komentarzach robią sobie jaja albo piszą „pojechał po nowy kontrakt”. A to nie jest moment, żeby kpić z sobie z @GrzegKrychowiak. Powód, przez który wyjechał z kadry, to sprawy bliskiej rodziny. I niestety, to nic wesołego. https://t.co/iVKaSx4VZB