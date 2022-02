Παρά τις αλλαγές που σημειώθηκαν στην παγκόσμια κατάταξη των εθνικών ομάδων, η εθνική μας ομάδα παραμένει στην 55η θέση.

Η FIFA ανακοίνωσε αλλαγές στην παγκόσμια κατάταξη, με την εθνική Ελλάδος να παραμένει στην 55η θέση. Από την άλλη τη μοναξιά στην κορυφή συνεχίζει και απολαμβάνει το Βέλγιο με την πρώτη δεκάδα της κατάταξης να συμπληρώνεται από τις Βραζιλία, Γαλλία, Αργεντινή, Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Δανία και Ολλανδία.

Η Γερμανία παραμένει εκτός δεκάδας, ενώ η Σενεγάλη η οποία πριν από μερικές ημέρες κατέκτησε το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, «σκαρφάλωσε» στη 18η θέση, η οποία είναι και η υψηλότερη στην ιστορία της.

Υπενθυμίζεται ότι η εθνική μας ομάδας προετοιμάζεται για την συμμετοχή της στο τρίτο Nations League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει υπό την καθοδήγηση του Γκουστάβο Πογιέτ, τις Βόρεια Ιρλανδία (μία θέση πάνω από εμάς στο ranking της FIFA), Κόσοβο (109η) και μία εκ των Κύπρο (102η) και Εσθονία (106η).

🇧🇪 Belgium still top 🥇

🇸🇳 Senegal and Canada make big gains 🇨🇦

📈 Check out the other climbers in the first #FIFARanking of 2022 👇https://t.co/oNwQTScIBB pic.twitter.com/479K7HpSYe