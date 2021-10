Βέλγιο - Γαλλία: Επιτέθηκαν σε οπαδό των Τρικολόρ για να του κλέψουν φανέλα του Κουντέ (vid)

Θλιβερό περιστατικό σημειώθηκε στην αναμέτρηση της Γαλλίας με το Βέλγιο, με οπαδό των Τρικολόρ να δέχεται επίθεση από δυο άτομα που ήθελαν να του κλέψουν τη φανέλα του Κουντέ.

Σε γιορτή του ποδοσφαίρου εξελίχθηκε ο ημιτελικός του Nations League ανάμεσα σε Βέλγιο και Γαλλία, με το σύνολο του Ντεσάν να ανατρέπει το εις βάρος του 2-0 του πρώτου μέρους και με εντυπωσιακή παράσταση μετά την ανάπαυλα να παίρνει το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό της διοργάνωσης (2-3).

Παρόλα αυτά, ανάλογη ατμόσφαιρα δεν φαίνεται πως επικράτησε και στις εξέδρες του «Allianz Stadium», όπου σημειώθηκαν για πολλοστή φορά φέτος... παρατράγουδα ανάμεσα σε Γάλλους οπαδούς.

Αυτή τη φορά βέβαια πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό, όπου δυο άγνωστοι επιτέθηκαν σε συμπατριώτη τους για να του κλέψουν τη φανέλα του Ζιλ Κουντέ. Κατά την είσοδό του προς τη φυσούνα στο τέλος του πρώτου μέρους, ο αμυντικός της Σεβίλλης έδωσε τη φανέλα του σε έναν φίλο των Τρικολόρ, ο οποίος όμως μέσα σε δευτερόλεπτα είδε τη μοίρα να παίζει περίεργο παιχνίδι.

Η αστείρευτη χαρά για το... δώρο που δέχθηκε έδωσε τη θέση της σε κλωτσιές και δαγκωματιές, με τον άτυχο άνδρα να προσπαθεί να ξεφύγει από τη μανία δυο μαινόμενων οπαδών που προσπαθούσαν να του αρπάξουν τη φανέλα.

«Δάγκωναν το χέρι μου και με κλωτσούσαν ανελέητα» εξήγησε μετά σε δηλώσεις του στο «RMC» και παραδέχθηκε πως αναγκάστηκε να... παραδώσει τη λεία του.

[THREAD]



⚠️AGRESSION FRANCE-BELGIQUE ⚠️



Bonjour à tous, j’étais à France Belgique à Turin, @jkeey4 m’a donné son maillot, je me suis fait agresser et on m’a volé le maillot. pic.twitter.com/J1G1XZphJc