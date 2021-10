Μπενζεμά: Οι λέξεις στερεύουν, τα γκολ του μάλλον ποτέ

Ούτε τέσσερις Βέλγοι που βρίσκονταν τριγύρω του δεν κατάφεραν να τον σταματήσουν. Σκόραρε ξανά, συνείσφερε στο μεγάλο come-back της Γαλλίας και ο Καρίμ Μπενζεμά φτάνει σε αδιανόητες επιδόσεις κι ας είναι μόλις Οκτώβριος.

Η ντρίμπλα του Μπαπέ, η πάσα στην περιοχή, ο Μπενζεμά με πλάτη στην εστία. Γύρω του οι Βίτσελ, Βερτόνχεν, Αλντερβάιρελντ και Τίλεμανς.

Κι όμως όλοι τον κοιτούσαν να γυρίζει το κορμί του, να σουτάρει διαγώνια χαμηλά και να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα του Κουρτουά για την μείωση του σκορ σε 2-1.

Ήταν το έναυσμα της μεγάλης επαναφοράς των «τρικολόρ» για να φτάσουν στον τελικό του Nations League. Ο Καρίμ Μπενζεμά δεν σταματάει ποτέ, ούτε καν τις στιγμές που η Ρεάλ ζει εφιάλτες όπως εκείνος με την Σέριφ...

Το 47 στα 47 μέσα στο 2021

Όσα παιχνίδια έχει παίξει μέσα στο τρέχον έτος, το οποίο ολοκληρώνεται σε πολύ λίγους μήνες, άλλο τόσο είναι το σύνολο των γκολ στα οποία είτε εκείνος έχει στείλει τη μπάλα στο βάθος της εστίας, είτε κάποιος άλλος από δική του δημιουργία.

Ανεξάρτητα από το συλλογικό επίπεδο ή αυτό των εθνικών ομάδων, ο Καρίμ Μπενζεμά του 2021 αποδεικνύει γιατί η Ρεάλ έπρεπε να εξασφαλίσει την ανανέωση του συμβολαίου του και αφετέρου γιατί ο Ντεσάν τον επέλεξε για το Euro του καλοκαιριού, επαναφέροντάς τον έπειτα από χρόνια στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Έχει 47 παιχνίδια στο βιογραφικό του μέσα στο 2021 και έχει 47 γκολ! Εκείνος είναι ο σκόρερ των 33 εξ αυτών (με ΜΟΛΙΣ 4 πέναλτι) και άλλες 14 φορές έχει φροντίσει για το καλό της ομάδας του, ετοιμάζοντας για κάποιον άλλον τη μεγάλη του στιγμή μπροστά από την αντίπαλη εστία.

My favorite picture of Benzema ever 👏🏼😂 pic.twitter.com/Ms7CRakwfM — Nico 🇨🇴 (@NFootyEditz) October 7, 2021

Έφτασε να συμμετέχει σε 19 γκολ στις αρχές Οκτωβρίου!

Είναι τόσο νωρίς ακόμα στην αγωνιστική περίοδο που διανύουμε. Μόλις αρχές Οκτώβρη. Ναι μεν έχουν διεξαχθεί αγωνιστικές στα πρωταθλήματα, ναι μεν έχουν γίνει και δύο «στροφές» των ομίλων του Champions League, ναι μεν έχουν υπάρξει και ματς εθνικών ομάδων, όμως, η σεζόν είναι ακόμα στο πρώτο της στάδιο.

Tα 19 τέρματα που μετράει ο Μπενζεμά, ως συμμετέχων σε αυτά, είναι... υπερβολικά για το χρονικό σχημείο. Σε 14 παιχνίδια μέσα στην ποδοσφαιρική χρονιά 2021-2022 ο Γάλλος επιθετικός έχει πετύχει 11 τέρματα και έχει μοιράσει 8 ασίστ, όντας και στην κορυφή των «σερβιρισμάτων» στην LaLiga, μετρώντας εκεί τις 7 φορές που ετοίμασε γκολ για συμπαίκτη του.

Benzema already has 19 goal contributions for club and country this season and it's only October 👀



DIFFERENT BREED 😤 pic.twitter.com/Id3enPusMa — ESPN FC (@ESPNFC) October 7, 2021

Ξεπέρασε τον Ζιντάν με τη φανέλα με το εθνόσημο

Το γκολ που πέτυχε απέναντι στο Βέλγιο τον κατέστησε 6ο πιο μεγάλο σκόρερ όλων των εποχών για την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Ο Καρίμ Μπενζεμά ξεπέρασε τον πρώην προπονητή του στη Ρεάλ Μαδρίτης, Ζινεντίν Ζιντάν, αφήνοντας πίσω του τον μυθικό «Ζιζού», που είχε σταματήσει στα 31 γκολ.

Ο παρτενέρ του Μπαπέ στη γραμμή κρούσης των «τρικολόρ» έχει πλέον 32 γκολ στον λογαριασμό του, για να βρεθεί στην 5η θέση των γκολτζήδων στην ιστορία της εθνικής ομάδας της πατρίδας του. Ακριβώς από πάνω του, στο +2 με 34 τέρματα είναι ο Τρεζεγκέ, ενώ, πιο ψηλά είναι ο Γκριεζμάν στα 41 μαζί με τον μεγάλο, Μισέλ Πλατινί.

Στη 2η θέση είναι ο Ολιβιέ Ζιρού των 46 γκολ και στην απόλυτη κορυφή, ο... απόλυτος, Τιτί. Τιερί Ανρί, με 51 «χτυπήματα» στον λογαριασμό του.

With his goal against Belgium tonight, Karim Benzema now moves ahead of Zinedine Zidane on France’s all time top scorer’s list. He is now the sixth highest scorer for France with 32 goals. 🤩🇫🇷 pic.twitter.com/n7npmKnC5G — Madrid Xtra. (@MadridXtra) October 7, 2021

Ποτέ ήττα με σκόρερ τον Μπενζεμά

Από τη στιγμή που βρήκε εκείνος δίχτυα, κάτι θα συνέβαινε. Η Γαλλία δεν θα έμενε να κοιτάζει τους Βέλγους να πανηγυρίζουν την πρόκριση στον τελικό του Nations League. Η ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν έκανε τρομερή ανατροπή στο δεύτερο μέρος του ημιτελικού της Πέμπτης και κάπως έτσι γράφτηκε η ιστορία του ματς. Ποτέ, όταν σκοράρει ο Μπενζεμά, η εθνική ομάδα της Γαλλίας δεν έχει ηττηθεί με τον επιθετικό της Ρεάλ να βρίσκει δίχτυα.

Σε 24 αναμετρήσεις κατά τις οποίες ο Μπενζεμά έχει καταφέρει να πετύχει 32 γκολ με τη φανέλα με το εθνόσημο, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του έχει σημειώσει 22 νίκες και 2 ισοπαλίες!

Σε αυτή την επίδοση, βέβαια, βγαίνει εκτός κουβέντας η διαδικασία των πέναλτι. Σε ό,τι αφορά το παιχνίδι αυτό καθ' αυτό προτού η μπάλα στηθεί στην άσπρη βούλα για τη «ρωσική ρουλέτα», ο Μπενζεμά εξασφαλίζει την αποφυγή του κακού αποτελέσματος...