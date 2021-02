O «εφιάλτης» του Οζίλ στη Φενέρμπαχτσε (pic)

Ηταν μία από τις ηχηρές μεταγραφές του Γενάρη. Στην Τουρκία περίμεναν με μεγάλη ανυπομονησία να δουν επιτέλους τον Μεσούτ Οζίλ να αγωνίζεται με τα χρώματα της Φενέρμπαχτσε. Απαντες θεωρούσαν πως με την έλευσή του, η ομάδα θα ανέβαινε επίπεδο και πως ακόμα και ο ίδιος θα αποτελούσε τον ηγέτη της.

Ωστόσο, όπως φαίνεται ο Μεσούτ Οζίλ δεν έχει κάνει και το καλύτερο ξεκίνημα με τα «κίτρινα καναρίνια». Κι αυτό διότι σε πέντε ματς που έχει αγωνιστεί η Φενέρ έχει μόλις μία νίκη, μια ισοπαλία και τρεις ήττες, ενώ και ο 32χρονος μεσοεπιθετικός δεν έχει ούτε γκολ ούτε ασίστ.

