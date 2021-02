Η Μπεσίκτας πέρασε με 0-3 από την Γκεντσλερμπιρλιγκί και παρέμεινε μαζί με τη Γαλατάσαραϊ στην κορυφή. Με το σκορ στο 0-1 δόθηκε εις βάρος της το πιο αδιανόητο φάουλ στο νέο έτος. Το φοβερό είναι ότι το φάουλ το έδωσε ο επόπτης που ήταν μπροστά και ενώ ο παίκτης των γηπεδούχων έπεσε μόνος του με τον πιο αστείο τρόπο.

How’s the linesman given this as a foul?! pic.twitter.com/M4GIGrWQpP

— The Sun Football (@TheSunFootball) February 15, 2021