Οι Τούρκοι παρουσίασαν τον Γερμανό μεσοεπιθετικό με ένα άκρως... κινηματογραφικό τρέιλερ για την σπουδαία μεταγραφή που πραγματοποίησαν, με τον παίκτη να εκπληρώνει ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό του όνειρο.

Το απόγευμα της Κυριακής τα «καναρίνια» έκαναν προπόνηση με τον Οζίλ παρόντα και φυσικά μαζί του πλέον είναι και ο δικός μας, Δημήτρης Πέλκας, που τα πηγαίνει περίφημα μέχρι στιγμής στον τουρκικό σύλλογο.

First day at the office @MesutOzil1088

Mesut Ozil trained with his new Fenerbahce team-mates for the first time today after signing a three-and-a-half-year contract. pic.twitter.com/IfkX1s0Awx

