Βενγκέρ για Οζίλ: «Ευφυέστατος ποδοσφαιριστής, σωστή η απόφασή του για Φενέρμπαχτσε» (vid)

Ο Αλσατός τεχνικός και θρύλος των «Κανονιέρηδων» μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον πρώην παίκτη του στην Αρσεναλ, τονίζοντας την ευφυΐα και ποιότητα του Γερμανού μέσου. Φυσικά δεν παρέλειψε να σχολιάσει και την αποφάσή του Οζίλ να αποχωρήσει από τους «κανονιέρηδες» μετά από τόσα χρόνια.

«Ο Μεσούτ είναι ένας ποδοσφαιριστής που ξέρει πως πρέπει να παίξει και να μοιράσει την μπάλα την σωστή στιγμή. Είναι κάτι που τον κάνει πολύ ξεχωριστό σαν παίκτη. Σε κάθε κατάσταση που μπορεί να βρεθεί η ομάδα του, μπορεί να δώσει τις λύσεις. Είναι ένας ευφυέστατος ποδοσφαιριστής. Είναι ένας παίκτης που χρειάζεται μία ζεστή ατμόσφαιρα. Και στην Τουρκία θα τη βρει καλύτερα από οπουδήποτε αλλού. Αν τα καταφέρει ξανά, μπορούν να κερδίσουν το πρωτάθλημα και θα τον παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή».

Mesut Ozil is joining Fenerbahce

So Arsene Wenger is now a Fenerbahce fan pic.twitter.com/8HUvbJ8aRa

— Goal (@goal) January 19, 2021