Οζίλ: Περισσότεροι από 300.000 οπαδοί παρακολουθούσαν διαδικτυακά την πτήση του! (vid)

Ο Γερμανός μεσοεπιθετικός εκπληρώνει το μεγάλο του όνειρο με τη μεταγραφή του στα «καναρίνια» θα είναι πλέον συμπαίκτης του Δημήτρη Πέλκα και δήλωσε περήφανος που θα καταφέρει επιτέλους να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον αγαπημένο του σύλλογο.

Αργά το βράδυ της Κυριακής έφτασε στην Τουρκία, κράτησε σφιχτά το κασκόλ της Φενέρμπαχτσε, σημαίες της οποίας είχε και στο αεροσκάφος που τον μετέφερε από το Λονδίνο, ενώ, 300.000 οπαδοί παρακολουθούσαν μέσω διαδικτύου την πορεία της πτήσης του παίκτη!

Mesut Özil arrived in Istanbul last night. He will be officially unveiled as a Fenerbahce player today. (Source: @Fenerbahce_EN ) pic.twitter.com/QkclbjKI36

Turkish German football star Mesut Ozil has arrived in Istanbul to sign a contract with Turkey’s Fenerbahce.

More than 300,000 people watched his flight on Flight Radar pic.twitter.com/euGBlHNL7j

— TRT World (@trtworld) January 18, 2021