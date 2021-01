Η Σίβασπορ έπαιζε με λευκά στα χιόνια και... εξαφανίστηκαν οι παίκτες της (pic & vid)

Το Μπασακσεχίρ – Σίβασπορ δεν ανέδειξε νικητή (1-1) και άφησε τις δύο ομάδες ισόβαθμες στην 10η θέση της βαθμολογίας. Ωστόσο, ίσως να μην έχει δει κανείς καν τα γκολ. Ισως να μην είδε κανείς τους παίκτες της Σίβασπορ σε όλο το ματς. Σε ένα απολύτως χιονισμένο τερέν, αφού επέλεξαν να παίξουν με άσπρη μπάλα, οι φιλοξενούμενοι παρουσιάστηκαν με λευκές εμφανίσεις. Το αποτέλεσμα; Το βλέπετε στα πλάνα, όπου εμφανίζονται μόνο οι παίκτες της Μπάσα.

This game 100% gets cancelled in England these days! #Basaksehir vs #Sivasspor - can you spot the ball!? People just love #football all over the world - it’s the only explanation! #snow #turkey #TurkishFootball pic.twitter.com/ds9XpiDvNV

— The Coach Analyst (@TheCoachAnalyst) January 16, 2021