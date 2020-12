Παίκτης της Σίβασπορ έδειξε ριπλέι μέσω κινητού στον διαιτητή και αποβλήθηκε (vid)

Ενα πολύ περίεργο σκηνικό διαδραματίστηκε τη Δευτέρα το απόγευμα στο ματς της Μπεσίκτας με τη Σίβασπορ. Η πρώτη επικράτησε 3-0, αλλά ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο αρχηγός της δεύτερης. Αφού το VAR και ο διαιτητής επικύρωσαν σκανδαλωδώς ένα γκολ της Μπεσίκτας, ο Χακάν Αρσλάν πήρε ένα κινητό από τον πάγκο και του έδειχνε στο ριπλέι ότι η μπάλα είχε βγει εκτός γηπέδου και επομένως το γκολ έπρεπε να ακυρωθεί. Αντ' αυτού όμως ο διαιτητής έδειξε δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Αρσλάν.

Hakan Arslan got a red card for Sivasspor against Besiktas after showing the ref a replay on his phone of a decision he got wrong.

