Ο Βίντα της Μπεσίκτας έγινε Ζλάταν και έβαλε το κορυφαίο τακουνάκι του 2020 (vid)

Η Μπεσίκτας δεν βρίσκεται στα καλύτερά της φέτος, αλλά κόντρα στην προτελευταία της βαθμολογίας, Ερζερούρμσπορ, έφτιαξε σκορ και θέαμα. Σε αυτό το 4-0 ο Ντομαγκόι Βίντα έβαλε το γκολ της χρονιάς στην Τουρκία και το πιο όμορφο τακουνάκι για όλο το 2020 γενικά. Ο Κροάτης σέντερ μπακ απογειώθηκε και με αεροπλανική κίνηση που θύμισε Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, έβαλε ένα τρομερό γκολ.

You want to see an absolutely sick goal? Domagoj #Vida for #Besiktas with a flying backheel. Take a bow. pic.twitter.com/Nur3B14bxn

— Dan Bloom (@DanBloomSports) December 20, 2020