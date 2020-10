Ο άλλοτε σούπερ σταρ των Ολυμπιακού και Έβερτον, έμεινε ελεύθερος από την Άντβερπ του Βελγίου και επέλεξε την Τουρκία για τον επόμενο χρόνο της ποδοσφαιρικής του καριέρας.

Η Γκαζιάντεπ συμφώνησε μαζί του και τον παρουσίασε με... ταψί μπακλαβά, αν και θα το χρειαστεί ο ίδιος για να γλυκαθεί μετά τη γκάφα της νέας του ομάδας που τον μπέρδεψε στη φωτογραφία με τον Μόργκαν Σνάιντερλιν!

DEAL DONE: Turkish club Gaziantep have signed former Everton player Kevin Mirallas on a free transfer. (Source: @GaziantepFK) pic.twitter.com/N9VezJPFu6

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 5, 2020