Γαλατάσαραϊ – Φενέρμπαχτσε: Σε ντέρμπι κεκλεισμένων των θυρών έπεσε φωτοβολίδα! (vid)

Η μεγάλη «μάχη» του τουρκικού ποδοσφαίρου δεν είχε γκολ, δεν είχε οπαδούς λόγω του κορονοϊού και της απαγόρευσης συγχρωτισμού, όμως, δεν γινόταν να μην κλέψει την παράταση με κάτι... αξιοπερίεργο.

Κι αυτό, ήταν μια φωτοβολίδα που εκτοξεύθηκε και προσγειώθηκε κάποια στιγμή στον αγωνιστικό χώρο... από το πουθενά, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης!

Στο παρακάτω βίντεο, ο τρόπος που «πέταξε» η φωτοβολίδα και κατάφερε να βρει στόχο...

How the flare got inside the stadium at Galatasaray vs Fenerbahce.pic.twitter.com/gDn0R1OfvC

