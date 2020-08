Μπάμπελ: «Ας προσπαθήσουμε να πάρουμε τον Μέσι στη Γαλατασαράι» (pic)

Αφότου έριξε τι βόμβα αποχώρησής του από την Μπαρτσελόνα, ο Λιονέλ Μέσι - όπως είναι λογικό - έχει κάνει όλο τον κόσμο να ασχολείται μ' αυτόν.

Ίντερ, Σίτι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Παρί έχουν μπει στο... κόλπο για την απόκτησή του, σύμφωνα με τον διεθνή Τύπο.

Ο Ράιαν Μπάμπελ, δεν χάνει την αίσθηση του χιούμορ του και αφού ανέβασε μια φωτογραφία του Αργεντινού με την φανέλα της Γαλατάσαραϊ, σχολίασε:

«Ας προσπαθήσουμε να τον πάρουμε».

Lets try and sign him pic.twitter.com/0aOkOsmgdG

— Ryan Babel (@Ryanbabel) August 25, 2020