O 40χρονος Εμρέ Μπελόζογλου σκόραρε με τη Φενέρ, σε τέταρτη διαδοχική δεκαετία! (pic & vid)

Πάει καιρός από τότε που ο Εμρέ Μπελόζογλου βρισκόταν στο peak της καριέρας του. Ωστόσο, ο διάσημος Τούρκος μεσοεπιθετικός εξακολουθεί να βρίσκεται στην ενεργό δράση και λίγο πριν κρεμάσει τα παπούτσια του, έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία του τουρκικού ποδοσφαίρου.

Στα 40 του χρόνια, ο άλλοτε παίκτης των Ίντερ, Νιουκάστλ και Ατλέτικο Μαδρίτης, επέστρεψε στη Φενερμπαχτσέ για να κλείσει την καριέρα του και τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε της σεζόν, σκόραρε στο 80' του ματς κόντρα στη Γκεντσλερμπιρλίγκι με εντυπωσιακό «κεραυνό» και χάρισε τον βαθμό στην ομάδα του (1-1).

Αυτό ήταν το δεύτερο του γκολ στη σεζόν, μετά από εκείνο που σημείωσε στην πρεμιέρα, αλλά το ιστορικό του τέρματος είναι πως πλέον έχει σκοράρει σε τέσσερις διαφορετικές δεκαετίες (1990, 2000, 2010, 2020)! Κανείς άλλος δεν έχει σημειώσει κάτι ανάλογο στην ιστορία της α’ κατηγορίας στην Τουρκία.

4 - Emre Belözoğlu is the first player to have scored in four different decades in the Turkish Süper Lig history.

1990's

2000's

2010's

2020's

Constant. pic.twitter.com/ylwAE3nQ4a

— OptaCan (@OptaCan) July 7, 2020