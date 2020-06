Το γκολ του Μπακασέτα... εξόργισε τον πρόεδρο της Τράμπζονσπορ (vid)

Ο Μπακασέτας με υπέροχο γκολ στην τελευταία φάση (90+5') έσωσε την Αλάνια από την ήττα (2-2) και παράλληλα έριξε την Τράμπζονσπορ στη δεύτερη θέση πίσω από την Μπασάκσεχιρ. Το γεγονός αυτό προκάλεσε το... ντου του προέδρου της Τράμπζονσπορ εναντίον των ανθρώπων της Αλάνιασπορ που πανηγύριζαν την ισοφάριση.

I kid you not... Trabzonspor club president ran on the field to beef Alanyaspor after today’s 2-2 draw

The Super Lig is the WWE of football pic.twitter.com/ewN2imRSIH

— Turkish Football (@Turkish_Futbol1) June 22, 2020