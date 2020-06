Ο άτυχος τερματοφύλακας τραυματίστηκε στην ήττα (2-0) της ομάδας του από την Ρίζεσπορ, αποχώρησε με ασθενοφόρο και η διάγνωση ήταν κάταγμα κνήμης και περόνης στο δεξί πόδι.

Το απόγευμα της Πέμπτης υποβλήθηκε σε επέμβαση, έβαλε τον γύψο και σήμερα (19/6) επισκέφθηκε τους συμπαίκτες του με πατερίτσες.

Η επιστροφή του στη δράση τοποθετείται σε περίπου ένα 6μηνο...

Muslera, who had a successful operation yesterday, visited the facilities and followed today's training session. pic.twitter.com/5C6ywFigDc

— Galatasaray EN (@Galatasaray) June 19, 2020